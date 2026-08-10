Giá Jable hôm nay

Giá Jable (JAB) theo thời gian thực hôm nay là --, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JAB sang VND là -- mỗi JAB.

Jable hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- JAB. Trong vòng 24 giờ qua, JAB được giao dịch trong khoảng từ -- (thấp) đến -- (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, JAB biến động -- trong giờ qua và -- trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Jable (JAB)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung ---- --

Vốn hoá thị trường hiện tại của Jable là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của JAB là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.