Thông tin Jable (JAB)

Football X là nền tảng dự đoán thế hệ tiếp theo được hỗ trợ bởi Football AI, kết hợp liền mạch các số liệu hiệu suất do AI điều khiển với sự tò mò về mặt trí tuệ của người hâm mộ để định nghĩa lại trải nghiệm bóng đá. Football X tạo ra nền tảng năng động cho các tương tác kỹ thuật số sáng tạo bằng cách cung cấp thông tin chuyên sâu tiên tiến và các dự đoán hấp dẫn. Dựa trên nền tảng này, Jable Token (JAB) nổi lên như một giải pháp thanh toán blockchain đột phá được thiết kế riêng để giao dịch nội dung kỹ thuật số do Football AI tạo ra. JAB tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ nội dung bóng đá kỹ thuật số do Football AI tạo ra và trao quyền cho người hâm mộ bằng cách công nhận quyền sở hữu trí tuệ của người dùng trên các nền tảng do AI điều khiển, tập trung vào người hâm mộ (ví dụ: tùy chỉnh hoặc tái tạo lại dự đoán, v.v.). Ngoài ra, JAB mở ra cơ hội cho việc mở rộng trong tương lai sang các giải đấu, câu lạc bộ và dịch vụ truyền thông.

Website chính thức: http://www.jable.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9AaF731799e824a74a4D3a14e6B00bcc28c327dB