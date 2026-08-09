Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về FLOKI, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về FLOKI, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

Tìm hiểu thêm về FLOKI

Thông tin giá FLOKI

FLOKI là gì

Whitepaper FLOKI

Website chính thức FLOKI

Tokenomics của FLOKI

Dự báo giá FLOKI

Lịch sử FLOKI

Hướng dẫn mua FLOKI

Chuyển đổi FLOKI sang fiat

FLOKI Spot

FLOKI USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Phân tích kỹ thuật FLOKI (FLOKI) hôm nay

Phân tích kỹ thuật FLOKI (FLOKI) hôm nay

Trang Phân tích FLOKI cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của FLOKI. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích FLOKI bên dưới.

Biến động giá FLOKI (FLOKI)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.00002116--+3.37%-8.00%-42.82%
Tìm hiểu thêm về giá FLOKI

Chỉ báo kỹ thuật FLOKI

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của FLOKI trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Mua mạnh
Bán 3
Trung lập 11
Mua 12
Đường trung bình động:Mua mạnhBán 1Trung lập 5Mua 8
Chỉ báo kỹ thuật:Trung lậpBán 2Trung lập 6Mua 4
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
0.00002116
0.00002115
R2
0.00002115
0.00002115
R1
0.00002115
0.00002115
PP
0.00002114
0.00002114
S1
0.00002114
0.00002114
S2
0.00002113
0.00002114
S3
0.00002113
0.00002113

Tín hiệu thị trường FLOKI

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
-0.69M
$17.09 M
$17.78 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
-0.03M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$2.09 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$2.12 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
-0.11M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$4.40 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$4.51 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn FLOKI

Dòng tiền ròng vàoGiá FLOKIUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09-$0.01 M0.00
2026-08-08$0.05 M0.00
2026-08-07-$0.12 M0.00
2026-08-06-$0.04 M0.00
2026-08-05-$0.04 M0.00

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về FLOKI

Giao dịch thị trường FLOKI (FLOKI) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá FLOKI theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
FLOKI/USDT
$0.00002116
$0.00002116$0.00002116
-0.65%
3.93B (USDT)
FLOKI/USDC
$0.00002116
$0.00002116$0.00002116
-0.55%
2.56B (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán FLOKI sang USD

Số lượng

FLOKI
FLOKI
USD
USD

1 FLOKI = 0.00002116 USD