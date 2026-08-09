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Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Ethena, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Ethena, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

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Phân tích kỹ thuật Ethena (ENA) hôm nay

Phân tích kỹ thuật Ethena (ENA) hôm nay

Trang Phân tích Ethena cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của ENA. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Ethena bên dưới.

Biến động giá Ethena (ENA)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.08825---0.85%+11.34%-32.42%
Tìm hiểu thêm về giá Ethena

AI phân tích Ethena hàng ngày

Phân tích Ethena 2026-07-29

  • Dòng vốn rút ròng mạnh: ENA ghi nhận dòng vốn rút ròng trong 6 trên 7 ngày qua, tổng lượng rút ròng trong hai ngày gần nhất vượt quá 2,1 triệu USDT, cho thấy dòng vốn lớn đang liên tục rời đi, gây áp lực giảm giá.
  • Mất cân bằng cực độ giữa phe mua và phe bán: Tỷ lệ số lượng vị thế mua/bán hợp đồng đạt 5,91, tỷ lệ này ở các tài khoản ưu tú đạt 6,94, tâm lý lạc quan trên thị trường quá đông đúc, rất dễ xảy ra hiện tượng thanh lý hàng loạt phe mua.
  • Tỷ lệ phí funding chuyển sang âm: Tỷ lệ phí funding hợp đồng hiện tại là -0,0147%, cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế và thị trường đang trong trạng thái điều chỉnh sau khi mua quá mức, giá ngắn hạn đối mặt với sự điều chỉnh giảm thêm.

Phân tích Ethena 2026-07-28

  • Áp lực bán từ cá voi gia tăng: Hơn 300 triệu token ENA đã được nạp vào các sàn giao dịch trong tháng qua, cộng thêm hơn 11 triệu token được mở khóa vào đầu tháng 8 (khoảng 9,56 triệu USD), tạo áp lực nguồn cung lớn lên thị trường, dự kiến giá ENA sẽ chịu sức ép giảm.
  • Vị thế mua hợp đồng quá tải: Tỷ lệ vị thế mua/bán của các tài khoản ưu tú lên tới 6,51, tỷ lệ này ở nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng đạt 5,30, cho thấy thị trường đang cực kỳ lạc quan; tuy nhiên, khối lượng giao dịch chủ động gần đây lại do phe bán dẫn dắt, tiềm ẩn nguy cơ thanh lý cả hai chiều hoặc điều chỉnh giá.
  • Tin tức cơ bản tốt đã phản ánh vào giá: Mặc dù có các tin tức tích cực từ tổ chức như việc tích hợp BlackRock Aladdin và hợp tác với Coinbase, nhưng dữ liệu dòng vốn ròng cho thấy nhiều ngày liên tiếp rút vốn (ví dụ: ngày 24 tháng 7 rút ra -2,76 triệu USD), thị trường đang thể hiện đặc điểm "tin tốt ra là chốt lời".

Chỉ báo kỹ thuật Ethena

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Ethena trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Bán
Bán 16
Trung lập 3
Mua 7
Đường trung bình động:Bán mạnhBán 12Trung lập 0Mua 2
Chỉ báo kỹ thuật:Trung lậpBán 4Trung lập 3Mua 5
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
0.08814
0.08813
R2
0.08813
0.08811
R1
0.08811
0.08811
PP
0.0881
0.0881
S1
0.08807
0.08808
S2
0.08807
0.08808
S3
0.08804
0.08807

Tín hiệu thị trường Ethena

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
-0.97M
$29.18 M
$30.15 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
1.62M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$27.88 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$26.26 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
1.90M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$71.64 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$69.74 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn Ethena

Dòng tiền ròng vàoGiá ENAUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09-$0.22 M0.09
2026-08-08$0.74 M0.09
2026-08-07$1.70 M0.09
2026-08-06$1.11 M0.09
2026-08-05$0.91 M0.09

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về Ethena

Giao dịch thị trường Ethena (ENA) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Ethena theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ENA/USDT
$0.08819
$0.08819$0.08819
-3.56%
2.43M (USDT)
ENA/USDC
$0.08808
$0.08808$0.08808
-3.59%
698.13K (USDT)
ENA/USDE
$0.08818
$0.08818$0.08818
-3.47%
630.81K (USDT)
ENA/USD1
$0.08825
$0.08825$0.08825
-3.47%
623.55K (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán ENA sang USD

Số lượng

ENA
ENA
USD
USD

1 ENA = 0.08825 USD