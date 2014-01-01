Phân tích kỹ thuật DASH (DASH) hôm nay Trang Phân tích DASH cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của DASH. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích DASH bên dưới. Đăng ký

Biến động giá DASH (DASH) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $31.69 -- +0.73% -9.80% -33.12%

Chỉ báo kỹ thuật DASH

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của DASH trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Mua Bán 7 Trung lập 3 Mua 16 Đường trung bình động : Mua mạnh Bán 2 Trung lập 0 Mua 12 Chỉ báo kỹ thuật : Trung lập Bán 5 Trung lập 3 Mua 4 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 31.6933 31.6866 R2 31.6866 31.6828 R1 31.6833 31.6804 PP 31.6766 31.6766 S1 31.6733 31.6728 S2 31.6666 31.6704 S3 31.6633 31.6666

Tín hiệu thị trường DASH Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại 0.65M $3.48 M $2.82 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày 0.07M Hoạt động mua trong 3 ngày $2.15 M Hoạt động bán trong 3 ngày $2.08 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày 0.30M Hoạt động mua trong 7 ngày $5.28 M Hoạt động bán trong 7 ngày $4.98 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn DASH Dòng tiền ròng vào Giá DASHUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 $0.54 M 31.63 2026-08-08 $0.37 M 31.52 2026-08-07 $0.15 M 31.08 2026-08-06 -$0.46 M 30.39 2026-08-05 $0.30 M 31.32 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

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