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Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Binance Coin, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Binance Coin, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

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Phân tích kỹ thuật Binance Coin (BNB) hôm nay

Phân tích kỹ thuật Binance Coin (BNB) hôm nay

Trang Phân tích Binance Coin cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của BNB. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Binance Coin bên dưới.

Biến động giá Binance Coin (BNB)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$601.4--+2.96%+4.29%-8.32%
Tìm hiểu thêm về giá Binance Coin

Chỉ báo kỹ thuật Binance Coin

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Binance Coin trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Bán
Bán 12
Trung lập 7
Mua 7
Đường trung bình động:BánBán 9Trung lập 0Mua 5
Chỉ báo kỹ thuật:Trung lậpBán 3Trung lập 7Mua 2
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
602.7666
602.6333
R2
602.6333
602.5569
R1
602.5666
602.5097
PP
602.4333
602.4333
S1
602.3666
602.3569
S2
602.2333
602.3097
S3
602.1666
602.2333

Tín hiệu thị trường Binance Coin

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
3.37M
$43.70 M
$40.32 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
1.99M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$18.91 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$16.91 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
0.72M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$48.85 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$48.13 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn Binance Coin

Dòng tiền ròng vàoGiá BNBUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09-$3.98 M602.08
2026-08-08$5.41 M605.07
2026-08-07-$3.26 M592.31
2026-08-06-$3.71 M592.55
2026-08-05$4.72 M599.82

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về Binance Coin

Giao dịch thị trường Binance Coin (BNB) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Binance Coin theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
BNB/USDT
$601.41
$601.41$601.41
-0.62%
20.18K (USDT)
BNB/USDC
$601.21
$601.21$601.21
-0.55%
131.03 (USDT)
BNB/USD1
$601.92
$601.92$601.92
-0.53%
235.13 (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán BNB sang USD

Số lượng

BNB
BNB
USD
USD

1 BNB = 601.4 USD