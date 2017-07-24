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Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Bitcoin Cash Node, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Bitcoin Cash Node, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

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Phân tích kỹ thuật Bitcoin Cash Node (BCH) hôm nay

Phân tích kỹ thuật Bitcoin Cash Node (BCH) hôm nay

Trang Phân tích Bitcoin Cash Node cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của BCH. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Bitcoin Cash Node bên dưới.

Biến động giá Bitcoin Cash Node (BCH)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$215.6--+1.50%-12.08%-52.17%
Tìm hiểu thêm về giá Bitcoin Cash Node

Chỉ báo kỹ thuật Bitcoin Cash Node

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Bitcoin Cash Node trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Bán
Bán 16
Trung lập 4
Mua 6
Đường trung bình động:Bán mạnhBán 12Trung lập 0Mua 2
Chỉ báo kỹ thuật:Trung lậpBán 4Trung lập 4Mua 4
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
215.89
215.85
R2
215.85
215.827
R1
215.8299
215.8129
PP
215.79
215.79
S1
215.7699
215.767
S2
215.73
215.7529
S3
215.7099
215.73

Tín hiệu thị trường Bitcoin Cash Node

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
0.93M
$17.59 M
$16.66 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
-0.30M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$3.03 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$3.33 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
-0.25M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$7.97 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$8.22 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn Bitcoin Cash Node

Dòng tiền ròng vàoGiá BCHUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09-$0.27 M215.20
2026-08-08$0.06 M217.70
2026-08-07-$0.11 M215.90
2026-08-06-$0.86 M213.90
2026-08-05$1.05 M212.80

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về Bitcoin Cash Node

Giao dịch thị trường Bitcoin Cash Node (BCH) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Bitcoin Cash Node theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
BCH/USDT
$215.5
$215.5$215.5
-0.96%
1.80K (USDT)
BCH/USDC
$215.3
$215.3$215.3
-1.09%
136.48 (USDT)
BCH/BTC
$0.003329
$0.003329$0.003329
-0.50%
45.43 (USDT)
BCH/USD1
$215.4
$215.4$215.4
-1.05%
248.55 (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán BCH sang USD

Số lượng

BCH
BCH
USD
USD

1 BCH = 215.6 USD