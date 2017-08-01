Phân tích kỹ thuật Arweave (AR) hôm nay Trang Phân tích Arweave cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của AR. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Arweave bên dưới. Đăng ký

Biến động giá Arweave (AR) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $1.802 -- +2.67% -9.95% -25.23%

Chỉ báo kỹ thuật Arweave

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Arweave trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Mua Bán 9 Trung lập 0 Mua 17 Đường trung bình động : Mua mạnh Bán 0 Trung lập 0 Mua 14 Chỉ báo kỹ thuật : Bán Bán 9 Trung lập 0 Mua 3 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 1.8003 1.7996 R2 1.7996 1.7992 R1 1.7993 1.799 PP 1.7986 1.7986 S1 1.7983 1.7982 S2 1.7976 1.798 S3 1.7973 1.7976

Tín hiệu thị trường Arweave Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại 2.61M $6.66 M $4.05 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày 0.03M Hoạt động mua trong 3 ngày $0.21 M Hoạt động bán trong 3 ngày $0.18 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày -0.06M Hoạt động mua trong 7 ngày $0.54 M Hoạt động bán trong 7 ngày $0.60 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Arweave Dòng tiền ròng vào Giá ARUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 -$0.10 M 1.79 2026-08-08 $0.06 M 1.82 2026-08-07 -$0.01 M 1.79 2026-08-06 -$0.15 M 1.81 2026-08-05 -$0.11 M 1.82 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

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