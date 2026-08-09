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Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về AaveToken, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về AaveToken, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

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Phân tích kỹ thuật AaveToken (AAVE) hôm nay

Phân tích kỹ thuật AaveToken (AAVE) hôm nay

Trang Phân tích AaveToken cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của AAVE. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích AaveToken bên dưới.

Biến động giá AaveToken (AAVE)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$91.61---0.15%-3.35%-8.50%
Tìm hiểu thêm về giá AaveToken

AI phân tích AaveToken hàng ngày

Phân tích AaveToken 2026-07-29

  • Mở rộng giao thức V4: Quy mô tiền gửi của Aave V4 vượt 250 triệu USD, stablecoin GHO ra mắt trên Arbitrum, việc mở rộng hệ sinh thái thúc đẩy cải thiện các yếu tố cơ bản, tạo động lực tích cực cho giá AAVE tăng.
  • Dòng vốn quay trở lại mạnh mẽ: Dòng tiền ròng vào trong 3 ngày qua vượt 3,38 triệu USDT, tỷ lệ phí funding hợp đồng dương (0,01%), cho thấy lực mua đang tăng cường, hỗ trợ giá phục hồi.
  • Hoạt động on-chain tăng vọt: Số lượng ví mới hàng ngày đạt mức cao nhất trong 5 năm, cùng với sự quan tâm ngày càng tăng từ các tổ chức như Standard Chartered, tâm lý thị trường ấm dần lên, thúc đẩy quá trình khám phá giá trị.

Phân tích AaveToken 2026-07-28

  • Dòng vốn vào ròng: Trong 3 ngày qua, dòng vốn vào ròng vượt quá 2,09 triệu USDT. Mặc dù tỷ lệ nắm giữ hợp đồng cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ chiếm ưu thế (1,34), nhưng tỷ lệ vị thế mua/bán của các tài khoản ưu tú lên tới 1,48, phản ánh mong muốn mua mạnh mẽ từ dòng vốn lớn, hỗ trợ giá tăng.
  • Tin tốt từ mở rộng giao thức: Aave V4 ra mắt trên Avalanche và V3 thu hút vốn nhanh chóng trên Monad (hơn 100 triệu tiền gửi trong 48 giờ), cùng với việc triển khai stablecoin GHO lên Arbitrum; sự mở rộng hệ sinh thái về mặt cơ bản đã củng cố niềm tin thị trường.
  • Điều chỉnh chỉ báo kỹ thuật: Trên biểu đồ tuần, cột MACD xanh lục mở rộng và chỉ báo KDJ phân kỳ hướng lên, xu hướng trung hạn chuyển sang tích cực; trên biểu đồ ngày, giá đang vận hành phía trên dải giữa của Bollinger Bands, cho thấy động lực tăng giá ngắn hạn vẫn đang được tích lũy.

Chỉ báo kỹ thuật AaveToken

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của AaveToken trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Trung lập
Bán 15
Trung lập 1
Mua 10
Đường trung bình động:Bán mạnhBán 12Trung lập 0Mua 2
Chỉ báo kỹ thuật:MuaBán 3Trung lập 1Mua 8
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
91.5099
91.49
R2
91.49
91.4785
R1
91.4799
91.4714
PP
91.46
91.46
S1
91.4499
91.4485
S2
91.4299
91.4414
S3
91.4199
91.4299

Tín hiệu thị trường AaveToken

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
-0.62M
$10.37 M
$10.99 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
-0.42M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$22.71 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$23.13 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
-1.31M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$77.05 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$78.36 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn AaveToken

Dòng tiền ròng vàoGiá AAVEUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09-$0.08 M91.64
2026-08-08$0.22 M91.27
2026-08-07-$0.85 M89.61
2026-08-06-$1.06 M88.47
2026-08-05$0.59 M90.07

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về AaveToken

Giao dịch thị trường AaveToken (AAVE) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá AaveToken theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
AAVE/USDT
$91.59
$91.59$91.59
+0.26%
2.27K (USDT)
AAVE/USDC
$91.63
$91.63$91.63
+0.41%
275.03 (USDT)
AAVE/USD1
$91.5
$91.5$91.5
+0.29%
626.82 (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán AAVE sang USD

Số lượng

AAVE
AAVE
USD
USD

1 AAVE = 91.61 USD