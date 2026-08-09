Phân tích kỹ thuật AaveToken (AAVE) hôm nay Trang Phân tích AaveToken cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của AAVE. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích AaveToken bên dưới. Đăng ký

Biến động giá AaveToken (AAVE) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $91.61 -- -0.15% -3.35% -8.50%

AI phân tích AaveToken hàng ngày Phân tích AAVE 2026-07-29 Phân tích AAVE 2026-07-28 Phân tích AaveToken 2026-07-29 Mở rộng giao thức V4 : Quy mô tiền gửi của Aave V4 vượt 250 triệu USD, stablecoin GHO ra mắt trên Arbitrum, việc mở rộng hệ sinh thái thúc đẩy cải thiện các yếu tố cơ bản, tạo động lực tích cực cho giá AAVE tăng.

: Quy mô tiền gửi của Aave V4 vượt 250 triệu USD, stablecoin GHO ra mắt trên Arbitrum, việc mở rộng hệ sinh thái thúc đẩy cải thiện các yếu tố cơ bản, tạo động lực tích cực cho giá AAVE tăng. Dòng vốn quay trở lại mạnh mẽ : Dòng tiền ròng vào trong 3 ngày qua vượt 3,38 triệu USDT, tỷ lệ phí funding hợp đồng dương (0,01%), cho thấy lực mua đang tăng cường, hỗ trợ giá phục hồi.

: Dòng tiền ròng vào trong 3 ngày qua vượt 3,38 triệu USDT, tỷ lệ phí funding hợp đồng dương (0,01%), cho thấy lực mua đang tăng cường, hỗ trợ giá phục hồi. Hoạt động on-chain tăng vọt: Số lượng ví mới hàng ngày đạt mức cao nhất trong 5 năm, cùng với sự quan tâm ngày càng tăng từ các tổ chức như Standard Chartered, tâm lý thị trường ấm dần lên, thúc đẩy quá trình khám phá giá trị. Mở rộng giao thức V4 : Quy mô tiền gửi của Aave V4 vượt 250 triệu USD, stablecoin GHO ra mắt trên Arbitrum, việc mở rộng hệ sinh thái thúc đẩy cải thiện các yếu tố cơ bản, tạo động lực tích cực cho giá AAVE tăng.

: Quy mô tiền gửi của Aave V4 vượt 250 triệu USD, stablecoin GHO ra mắt trên Arbitrum, việc mở rộng hệ sinh thái thúc đẩy cải thiện các yếu tố cơ bản, tạo động lực tích cực cho giá AAVE tăng. Dòng vốn quay trở lại mạnh mẽ : Dòng tiền ròng vào trong 3 ngày qua vượt 3,38 triệu USDT, tỷ lệ phí funding hợp đồng dương (0,01%), cho thấy lực mua đang tăng cường, hỗ trợ giá phục hồi.

: Dòng tiền ròng vào trong 3 ngày qua vượt 3,38 triệu USDT, tỷ lệ phí funding hợp đồng dương (0,01%), cho thấy lực mua đang tăng cường, hỗ trợ giá phục hồi. Hoạt động on-chain tăng vọt: Số lượng ví mới hàng ngày đạt mức cao nhất trong 5 năm, cùng với sự quan tâm ngày càng tăng từ các tổ chức như Standard Chartered, tâm lý thị trường ấm dần lên, thúc đẩy quá trình khám phá giá trị. Phân tích AaveToken 2026-07-28 Dòng vốn vào ròng : Trong 3 ngày qua, dòng vốn vào ròng vượt quá 2,09 triệu USDT. Mặc dù tỷ lệ nắm giữ hợp đồng cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ chiếm ưu thế (1,34), nhưng tỷ lệ vị thế mua/bán của các tài khoản ưu tú lên tới 1,48, phản ánh mong muốn mua mạnh mẽ từ dòng vốn lớn, hỗ trợ giá tăng.

: Trong 3 ngày qua, dòng vốn vào ròng vượt quá 2,09 triệu USDT. Mặc dù tỷ lệ nắm giữ hợp đồng cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ chiếm ưu thế (1,34), nhưng tỷ lệ vị thế mua/bán của các tài khoản ưu tú lên tới 1,48, phản ánh mong muốn mua mạnh mẽ từ dòng vốn lớn, hỗ trợ giá tăng. Tin tốt từ mở rộng giao thức : Aave V4 ra mắt trên Avalanche và V3 thu hút vốn nhanh chóng trên Monad (hơn 100 triệu tiền gửi trong 48 giờ), cùng với việc triển khai stablecoin GHO lên Arbitrum; sự mở rộng hệ sinh thái về mặt cơ bản đã củng cố niềm tin thị trường.

: Aave V4 ra mắt trên Avalanche và V3 thu hút vốn nhanh chóng trên Monad (hơn 100 triệu tiền gửi trong 48 giờ), cùng với việc triển khai stablecoin GHO lên Arbitrum; sự mở rộng hệ sinh thái về mặt cơ bản đã củng cố niềm tin thị trường. Điều chỉnh chỉ báo kỹ thuật: Trên biểu đồ tuần, cột MACD xanh lục mở rộng và chỉ báo KDJ phân kỳ hướng lên, xu hướng trung hạn chuyển sang tích cực; trên biểu đồ ngày, giá đang vận hành phía trên dải giữa của Bollinger Bands, cho thấy động lực tăng giá ngắn hạn vẫn đang được tích lũy. Dòng vốn vào ròng : Trong 3 ngày qua, dòng vốn vào ròng vượt quá 2,09 triệu USDT. Mặc dù tỷ lệ nắm giữ hợp đồng cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ chiếm ưu thế (1,34), nhưng tỷ lệ vị thế mua/bán của các tài khoản ưu tú lên tới 1,48, phản ánh mong muốn mua mạnh mẽ từ dòng vốn lớn, hỗ trợ giá tăng.

: Trong 3 ngày qua, dòng vốn vào ròng vượt quá 2,09 triệu USDT. Mặc dù tỷ lệ nắm giữ hợp đồng cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ chiếm ưu thế (1,34), nhưng tỷ lệ vị thế mua/bán của các tài khoản ưu tú lên tới 1,48, phản ánh mong muốn mua mạnh mẽ từ dòng vốn lớn, hỗ trợ giá tăng. Tin tốt từ mở rộng giao thức : Aave V4 ra mắt trên Avalanche và V3 thu hút vốn nhanh chóng trên Monad (hơn 100 triệu tiền gửi trong 48 giờ), cùng với việc triển khai stablecoin GHO lên Arbitrum; sự mở rộng hệ sinh thái về mặt cơ bản đã củng cố niềm tin thị trường.

: Aave V4 ra mắt trên Avalanche và V3 thu hút vốn nhanh chóng trên Monad (hơn 100 triệu tiền gửi trong 48 giờ), cùng với việc triển khai stablecoin GHO lên Arbitrum; sự mở rộng hệ sinh thái về mặt cơ bản đã củng cố niềm tin thị trường. Điều chỉnh chỉ báo kỹ thuật: Trên biểu đồ tuần, cột MACD xanh lục mở rộng và chỉ báo KDJ phân kỳ hướng lên, xu hướng trung hạn chuyển sang tích cực; trên biểu đồ ngày, giá đang vận hành phía trên dải giữa của Bollinger Bands, cho thấy động lực tăng giá ngắn hạn vẫn đang được tích lũy.

Chỉ báo kỹ thuật AaveToken

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của AaveToken trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Trung lập Bán 15 Trung lập 1 Mua 10 Đường trung bình động : Bán mạnh Bán 12 Trung lập 0 Mua 2 Chỉ báo kỹ thuật : Mua Bán 3 Trung lập 1 Mua 8 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 91.5099 91.49 R2 91.49 91.4785 R1 91.4799 91.4714 PP 91.46 91.46 S1 91.4499 91.4485 S2 91.4299 91.4414 S3 91.4199 91.4299

Tín hiệu thị trường AaveToken Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -0.62M $10.37 M $10.99 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày -0.42M Hoạt động mua trong 3 ngày $22.71 M Hoạt động bán trong 3 ngày $23.13 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày -1.31M Hoạt động mua trong 7 ngày $77.05 M Hoạt động bán trong 7 ngày $78.36 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn AaveToken Dòng tiền ròng vào Giá AAVEUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 -$0.08 M 91.64 2026-08-08 $0.22 M 91.27 2026-08-07 -$0.85 M 89.61 2026-08-06 -$1.06 M 88.47 2026-08-05 $0.59 M 90.07 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường AaveToken (AAVE) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá AaveToken theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ AAVE / USDT $91.59 $91.59 $91.59 +0.26% 2.27K (USDT) Giao dịch ngay AAVE / USDC $91.63 $91.63 $91.63 +0.41% 275.03 (USDT) Giao dịch ngay AAVE / USD1 $91.5 $91.5 $91.5 +0.29% 626.82 (USDT) Giao dịch ngay