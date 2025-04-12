Ціна Wheester (WHEEE)
Поточна ціна Wheester (WHEEE) сьогодні становить 0.00001046 USD з ринковою капіталізацією $ 439.11K USD. Ціна WHEEE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wheester:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Wheester протягом дня — -15.30%
- циркуляційна пропозиція – 42.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wheester до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wheester до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wheester до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wheester до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.30%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wheester: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.99%
-15.30%
-26.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$WHEEE is the culture token of Trippy Hamster, who embraces a chill, colorful, and carefree perspective on life. While everyone else is busy mapping plans, setting deadlines, and stressing about the journey, Trippy Hamster simply vibes—no rush, no set destination. He never chases paths; instead, paths naturally find him. Even as the world accelerates, he stays aligned with the universe’s pace. Trippyyyyyyyyyyyyy. Not-Try Hardy.
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