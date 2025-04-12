Сьогоднішня ціна Wheester (WHEEE)

Поточна ціна Wheester (WHEEE) сьогодні становить 0.00001046 USD з ринковою капіталізацією $ 439.11K USD. Ціна WHEEE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wheester:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Wheester протягом дня — -15.30%

- циркуляційна пропозиція – 42.00B USD

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