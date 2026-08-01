Сьогоднішня ціна Venture Capitalist

Поточна ціна Venture Capitalist (VC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 31,94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VC до USD становить $ 0 за VC.

Venture Capitalist наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 323,58, з циркуляційною пропозицією у 1,00B VC. Протягом останніх 24 годин VC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VC змінився на +0,62% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Venture Capitalist (VC)

Ринкова капіталізація $ 11,32K$ 11,32K $ 11,32K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,32K$ 11,32K $ 11,32K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Venture Capitalist — $ 11,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VC — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,32K.