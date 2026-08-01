Сьогоднішня ціна Script Network

Поточна ціна Script Network (SCPT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SCPT до USD становить $ 0 за SCPT.

Script Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 969, з циркуляційною пропозицією у 919,85M SCPT. Протягом останніх 24 годин SCPT торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,060298, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SCPT змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Script Network (SCPT)

Ринкова капіталізація $ 27,97K$ 27,97K $ 27,97K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28,75K$ 28,75K $ 28,75K Циркуляційне постачання 919,85M 919,85M 919,85M Загальна пропозиція 972 883 442,2382642 972 883 442,2382642 972 883 442,2382642

Поточна ринкова капіталізація Script Network — $ 27,97K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SCPT — 919,85M, зі загальною пропозицією 972883442.2382642. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,75K.