Ціна ROXY FROG (ROXY)
Поточна ціна ROXY FROG (ROXY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49.73K USD. Ціна ROXY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ROXY FROG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 494.37 USD
- зміна ціни ROXY FROG протягом дня — -13.98%
- циркуляційна пропозиція – 8.46B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ROXY FROG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ROXY FROG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ROXY FROG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ROXY FROG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.98%
|30 днів
|$ 0
|-59.26%
|60 днів
|$ 0
|+110.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ROXY FROG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-13.98%
-24.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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