Сьогоднішня ціна ROXY FROG (ROXY)

Поточна ціна ROXY FROG (ROXY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49.73K USD. Ціна ROXY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ROXY FROG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 494.37 USD

- зміна ціни ROXY FROG протягом дня — -13.98%

- циркуляційна пропозиція – 8.46B USD

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