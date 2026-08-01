Поточна ціна PredicTools (PREDIC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PREDIC до USD становить $ 0 за PREDIC.

PredicTools наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10,922.29, з циркуляційною пропозицією у 999.59M PREDIC. Протягом останніх 24 годин PREDIC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00591955, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PREDIC змінився на -0.25% за останню годину та на -1.15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо PredicTools (PREDIC)

Ринкова капіталізація $ 10.92K$ 10.92K $ 10.92K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10.92K$ 10.92K $ 10.92K Циркуляційне постачання 999.59M 999.59M 999.59M Загальна пропозиція 999,585,934.485365 999,585,934.485365 999,585,934.485365

Поточна ринкова капіталізація PredicTools — $ 10.92K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PREDIC — 999.59M, зі загальною пропозицією 999585934.485365. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10.92K.