Сьогоднішня ціна Phi Protocol

Поточна ціна Phi Protocol (PHI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,24% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PHI до USD становить $ 0 за PHI.

Phi Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16 123,66, з циркуляційною пропозицією у 998,41M PHI. Протягом останніх 24 годин PHI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00395266, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PHI змінився на -- за останню годину та на -1,36% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Phi Protocol (PHI)

Ринкова капіталізація $ 16,12K$ 16,12K $ 16,12K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,12K$ 16,12K $ 16,12K Циркуляційне постачання 998,41M 998,41M 998,41M Загальна пропозиція 998 407 524,061764 998 407 524,061764 998 407 524,061764

Поточна ринкова капіталізація Phi Protocol — $ 16,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PHI — 998,41M, зі загальною пропозицією 998407524.061764. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,12K.