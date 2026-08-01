Сьогоднішня ціна Nookplot

Поточна ціна Nookplot (NOOK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NOOK до USD становить $ 0 за NOOK.

Nookplot наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 359 117, з циркуляційною пропозицією у 93,55B NOOK. Протягом останніх 24 годин NOOK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NOOK змінився на +0,00% за останню годину та на -11,60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Nookplot (NOOK)

Ринкова капіталізація $ 359,12K$ 359,12K $ 359,12K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 372,14K$ 372,14K $ 372,14K Циркуляційне постачання 93,55B 93,55B 93,55B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Nookplot — $ 359,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NOOK — 93,55B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 372,14K.