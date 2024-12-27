Сьогоднішня ціна Morphware (XMW)

Поточна ціна Morphware (XMW) сьогодні становить 0.163001 USD з ринковою капіталізацією $ 127.29M USD. Ціна XMW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Morphware:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 802.13K USD

- зміна ціни Morphware протягом дня — +13.48%

- циркуляційна пропозиція – 780.58M USD

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