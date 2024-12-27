Ціна Morphware (XMW)
Поточна ціна Morphware (XMW) сьогодні становить 0.163001 USD з ринковою капіталізацією $ 127.29M USD. Ціна XMW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Morphware:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 802.13K USD
- зміна ціни Morphware протягом дня — +13.48%
- циркуляційна пропозиція – 780.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Morphware до USD становила $ +0.0193669.
За останні 30 днів зміна ціни Morphware до USD становила $ +0.2637574927.
За останні 60 днів зміна ціни Morphware до USD становила $ +0.2962954426.
За останні 90 днів зміна ціни Morphware до USD становила $ +0.148680552190804087.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0193669
|+13.48%
|30 днів
|$ +0.2637574927
|+161.81%
|60 днів
|$ +0.2962954426
|+181.78%
|90 днів
|$ +0.148680552190804087
|+1,038.24%
Останній аналіз цін Morphware: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.63%
+13.48%
+47.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Morphware is currently the most interesting project at the intersection of AI and Web3 because of its unique focus on constructing a superpeer. Superpeers are a core component of bootstrapping peer-to-peer networks, and in Morphware’s case: that means having access to an abundance of affordable electricity as 65-90% of the costs of both high-performance computing and cryptocurrency mining workloads are related directly to the price of electricity. The project was founded as a protocol by a team of professional data scientists, smart contract engineers, and full-stack developers in 2021.
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