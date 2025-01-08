Сьогоднішня ціна LiquidLayer (LILA)

Поточна ціна LiquidLayer (LILA) сьогодні становить 0.01183547 USD з ринковою капіталізацією $ 73.97K USD. Ціна LILA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LiquidLayer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.67 USD

- зміна ціни LiquidLayer протягом дня — +49.53%

- циркуляційна пропозиція – 6.25M USD

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