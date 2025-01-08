Ціна LiquidLayer (LILA)
Поточна ціна LiquidLayer (LILA) сьогодні становить 0.01183547 USD з ринковою капіталізацією $ 73.97K USD. Ціна LILA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LiquidLayer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.67 USD
- зміна ціни LiquidLayer протягом дня — +49.53%
- циркуляційна пропозиція – 6.25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LiquidLayer до USD становила $ +0.00392012.
За останні 30 днів зміна ціни LiquidLayer до USD становила $ +0.0081503662.
За останні 60 днів зміна ціни LiquidLayer до USD становила $ -0.0058372372.
За останні 90 днів зміна ціни LiquidLayer до USD становила $ -0.015040921264055857.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00392012
|+49.53%
|30 днів
|$ +0.0081503662
|+68.86%
|60 днів
|$ -0.0058372372
|-49.31%
|90 днів
|$ -0.015040921264055857
|-55.96%
Останній аналіз цін LiquidLayer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
+49.53%
+1.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LiquidLayer is a highly scalable PoW blockchain with integrated Liquid-Staking-Derivative Bridge. (https://app.uniswap.org/swap?outputCurrency=0x96aDD417293a49E80f024734e96CFd8b355bCc14) LiquidLayer advances PoW blockchains with EVM compatibility and trilemma solutions. Its unique LSD bridge transfers funds from Ethereum, leveraging DeFi instead of merely locking assets, enabling users to earn APY on bridged assets. The future of Proof-of-Work is now.
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