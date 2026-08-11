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Поточна ціна INTERCELLAR сьогодні становить 0,00172839 USD. Ринкова капіталізація CLR становить 793 289 USD. Відстежуйте оновлення цін CLR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна INTERCELLAR сьогодні становить 0,00172839 USD. Ринкова капіталізація CLR становить 793 289 USD. Відстежуйте оновлення цін CLR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна INTERCELLAR (CLR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CLR до USD:

$0,00172839
$0,00172839$0,00172839
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни INTERCELLAR (CLR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:33:39 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна INTERCELLAR

Поточна ціна INTERCELLAR (CLR) сьогодні становить $ 0,00172839, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLR до USD становить $ 0,00172839 за CLR.

INTERCELLAR наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 793 289, з циркуляційною пропозицією у 459,29M CLR. Протягом останніх 24 годин CLR торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02278174, тоді як історичний мінімум — $ 0,00165342.

У короткостроковій динаміці CLR змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,10.

Ринкова інформація щодо INTERCELLAR (CLR)

$ 793,29K
$ 793,29K$ 793,29K

$ 6,10
$ 6,10$ 6,10

$ 793,29K
$ 793,29K$ 793,29K

459,29M
459,29M 459,29M

459 292 842,9093026
459 292 842,9093026 459 292 842,9093026

Поточна ринкова капіталізація INTERCELLAR — $ 793,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,10. Циркуляційна пропозиція CLR — 459,29M, зі загальною пропозицією 459292842.9093026. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 793,29K.

Історія ціни INTERCELLAR у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,02278174
$ 0,02278174$ 0,02278174

$ 0,00165342
$ 0,00165342$ 0,00165342

--

--

0,00%

0,00%

Історія ціни INTERCELLAR (CLR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни INTERCELLAR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни INTERCELLAR до USD становила $ -0,0000747615.
За останні 60 днів зміна ціни INTERCELLAR до USD становила $ -0,0002798095.
За останні 90 днів зміна ціни INTERCELLAR до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0000747615-4,32%
60 днів$ -0,0002798095-16,18%
90 днів----

Прогноз ціни INTERCELLAR

Прогноз ціни INTERCELLAR (CLR) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CLR у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни INTERCELLAR (CLR) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна INTERCELLAR потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне INTERCELLAR у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CLR на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни INTERCELLAR.

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Про INTERCELLAR

Яка зараз ринкова ціна INTERCELLAR?

INTERCELLAR оцінюється в ₴0.0761802826066142400000, зі зміною --% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має CLR?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення CLR у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний INTERCELLAR у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість CLR?

Обігова кількість становить 459292842.9093026, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для INTERCELLAR?

INTERCELLAR згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як CLR виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA)?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA), імпульс CLR залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.

Люди також запитують: Інші запитання про INTERCELLAR

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:33:39 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для INTERCELLAR (CLR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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-15,92%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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$0,73883
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+67,42%

ZKcandy

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$2,5148$2,5148

+39,62%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00716
$0,00716$0,00716

+19,53%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,47062
$0,47062$0,47062

+23,24%

Cysic

Cysic

CYS

$1,4278
$1,4278$1,4278

+24,10%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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