Яка зараз ринкова ціна INTERCELLAR?

INTERCELLAR оцінюється в ₴0.0761802826066142400000, зі зміною --% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має CLR?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення CLR у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний INTERCELLAR у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість CLR?

Обігова кількість становить 459292842.9093026, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для INTERCELLAR?

INTERCELLAR згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як CLR виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA)?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA), імпульс CLR залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.