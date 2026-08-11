Сьогоднішня ціна Hyperwave

Поточна ціна Hyperwave (HWAVE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HWAVE до USD становить $ 0 за HWAVE.

Hyperwave наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 87 796, з циркуляційною пропозицією у 262,11M HWAVE. Протягом останніх 24 годин HWAVE торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00494313, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HWAVE змінився на -- за останню годину та на -34,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,63.

Ринкова інформація щодо Hyperwave (HWAVE)

Ринкова капіталізація $ 87,80K$ 87,80K $ 87,80K Обсяг (за 24 год) $ 5,63$ 5,63 $ 5,63 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 283,10K$ 283,10K $ 283,10K Циркуляційне постачання 262,11M 262,11M 262,11M Загальна пропозиція 845 174 880,0003233 845 174 880,0003233 845 174 880,0003233

Поточна ринкова капіталізація Hyperwave — $ 87,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,63. Циркуляційна пропозиція HWAVE — 262,11M, зі загальною пропозицією 845174880.0003233. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 283,10K.