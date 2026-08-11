Сьогоднішня ціна Hyperbot

Поточна ціна Hyperbot (BOT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOT до USD становить $ 0 за BOT.

Hyperbot наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13,333.76, з циркуляційною пропозицією у 125.83M BOT. Протягом останніх 24 годин BOT торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.200502, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOT змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.08.

Ринкова інформація щодо Hyperbot (BOT)

Ринкова капіталізація $ 13.33K$ 13.33K $ 13.33K Обсяг (за 24 год) $ 1.08$ 1.08 $ 1.08 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 105.96K$ 105.96K $ 105.96K Циркуляційне постачання 125.83M 125.83M 125.83M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Hyperbot — $ 13.33K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.08. Циркуляційна пропозиція BOT — 125.83M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 105.96K.