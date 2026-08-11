Сьогоднішня ціна Clawed Code

Поточна ціна Clawed Code (CLAWED) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLAWED до USD становить $ 0 за CLAWED.

Clawed Code наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11,798.11, з циркуляційною пропозицією у 859.26M CLAWED. Протягом останніх 24 годин CLAWED торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CLAWED змінився на -0.21% за останню годину та на +12.01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Clawed Code (CLAWED)

Ринкова капіталізація $ 11.80K$ 11.80K $ 11.80K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13.72K$ 13.72K $ 13.72K Циркуляційне постачання 859.26M 859.26M 859.26M Загальна пропозиція 999,260,564.342477 999,260,564.342477 999,260,564.342477

Поточна ринкова капіталізація Clawed Code — $ 11.80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLAWED — 859.26M, зі загальною пропозицією 999260564.342477. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13.72K.