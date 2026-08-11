Сьогоднішня ціна Based Alien

Поточна ціна Based Alien (ALIEN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALIEN до USD становить $ 0 за ALIEN.

Based Alien наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21 241, з циркуляційною пропозицією у 1,00B ALIEN. Протягом останніх 24 годин ALIEN торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ALIEN змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Based Alien (ALIEN)

Ринкова капіталізація $ 21,24K$ 21,24K $ 21,24K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,24K$ 21,24K $ 21,24K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Based Alien — $ 21,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ALIEN — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,24K.