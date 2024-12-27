Сьогоднішня ціна BASED (BASED)

Поточна ціна BASED (BASED) сьогодні становить 0.00185384 USD з ринковою капіталізацією $ 1.85M USD. Ціна BASED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BASED:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 165.66K USD

- зміна ціни BASED протягом дня — -15.42%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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