Актуальна ціна PhyChain сьогодні становить 3.028 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PHYCHAIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PHYCHAIN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна PhyChain сьогодні становить 3.028 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PHYCHAIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PHYCHAIN на MEXC вже зараз.

Докладніше про PHYCHAIN

Інформація про ціну PHYCHAIN

Whitepaper PHYCHAIN

Офіційний вебсайт PHYCHAIN

Токеноміка PHYCHAIN

Прогноз ціни PHYCHAIN

Історія PHYCHAIN

Посібник з купівлі PHYCHAIN

Конвертація PHYCHAIN у фіатну валюту

Спот PHYCHAIN

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип PhyChain

Курс PhyChain (PHYCHAIN)

Актуальна ціна 1 PHYCHAIN до USD:

$3,026
$3,026$3,026
+0,06%1D
USD
Графік ціни PhyChain (PHYCHAIN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:11:53 (UTC+8)

Інформація щодо ціни PhyChain (PHYCHAIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 2,988
$ 2,988$ 2,988
Мін. за 24 год
$ 3,111
$ 3,111$ 3,111
Макс. за 24 год

$ 2,988
$ 2,988$ 2,988

$ 3,111
$ 3,111$ 3,111

--
----

--
----

+0,19%

+0,06%

+3,45%

+3,45%

Актуальна ціна PhyChain (PHYCHAIN) становить $ 3,028. За останні 24 години PHYCHAIN торгувався між мінімумом у $ 2,988 і максимумом у $ 3,111, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PHYCHAIN становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то PHYCHAIN змінився на +0,19% за останню годину, +0,06% за 24 години та на +3,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PhyChain (PHYCHAIN)

--
----

$ 71,82K
$ 71,82K$ 71,82K

$ 6,06B
$ 6,06B$ 6,06B

--
----

2 000 000 000
2 000 000 000 2 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація PhyChain — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 71,82K. Циркуляційна пропозиція PHYCHAIN — --, зі загальною пропозицією 2000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,06B.

Історія ціни PhyChain (PHYCHAIN) у USD

Відстежуйте зміни ціни на PhyChain за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00181+0,06%
30 днів$ +1,965+184,85%
60 днів$ +1,883+164,45%
90 днів$ +0,618+25,64%
Зміна ціни PhyChain сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PHYCHAIN на $ +0,00181 (+0,06%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни PhyChain за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +1,965 (+184,85%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни PhyChain за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PHYCHAIN змінився на $ +1,883 (+164,45%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни PhyChain за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,618 (+25,64%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для PhyChain (PHYCHAIN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни PhyChain зараз.

Що таке PhyChain (PHYCHAIN)

PhyChain — це перша в світі інноваційна платформа, заснована на DePIN (децентралізованій мережі фізичної інфраструктури) та технології розподілених обчислювальних потужностей. Ми прагнемо розкрити потенціал мільярдів пристроїв, що простоюють, побудувати справедливу і стійку децентралізовану мережу обчислювальних потужностей і забезпечити надійну підтримку майбутньої цифрової економіки.

Проєкт PhyChain доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями PhyChain. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу PHYCHAIN, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про PhyChain у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі PhyChain безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни PhyChain (USD)

Скільки коштуватиме PhyChain (PHYCHAIN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів PhyChain (PHYCHAIN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо PhyChain.

Перегляньте прогноз ціни PhyChain вже зараз!

Токеноміка PhyChain (PHYCHAIN)

Розуміння токеноміки PhyChain (PHYCHAIN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PHYCHAIN зараз!

Як купити PhyChain (PHYCHAIN)

Шукаєте як купити PhyChain? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати PhyChain на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

PHYCHAIN до місцевих валют

1 PhyChain (PHYCHAIN) до VND
79 681,82
1 PhyChain (PHYCHAIN) до AUD
A$4,63284
1 PhyChain (PHYCHAIN) до GBP
2,271
1 PhyChain (PHYCHAIN) до EUR
2,60408
1 PhyChain (PHYCHAIN) до USD
$3,028
1 PhyChain (PHYCHAIN) до MYR
RM12,77816
1 PhyChain (PHYCHAIN) до TRY
127,3274
1 PhyChain (PHYCHAIN) до JPY
¥460,256
1 PhyChain (PHYCHAIN) до ARS
ARS$4 492,55276
1 PhyChain (PHYCHAIN) до RUB
246,53976
1 PhyChain (PHYCHAIN) до INR
265,91896
1 PhyChain (PHYCHAIN) до IDR
Rp50 466,64648
1 PhyChain (PHYCHAIN) до PHP
177,50136
1 PhyChain (PHYCHAIN) до EGP
￡E.144,07224
1 PhyChain (PHYCHAIN) до BRL
R$16,29064
1 PhyChain (PHYCHAIN) до CAD
C$4,2392
1 PhyChain (PHYCHAIN) до BDT
370,0216
1 PhyChain (PHYCHAIN) до NGN
4 420,4258
1 PhyChain (PHYCHAIN) до COP
$11 828,125
1 PhyChain (PHYCHAIN) до ZAR
R.52,47524
1 PhyChain (PHYCHAIN) до UAH
126,54012
1 PhyChain (PHYCHAIN) до TZS
T.Sh.7 532,33168
1 PhyChain (PHYCHAIN) до VES
Bs641,936
1 PhyChain (PHYCHAIN) до CLP
$2 864,488
1 PhyChain (PHYCHAIN) до PKR
Rs854,86496
1 PhyChain (PHYCHAIN) до KZT
1 625,30928
1 PhyChain (PHYCHAIN) до THB
฿99,28812
1 PhyChain (PHYCHAIN) до TWD
NT$93,2624
1 PhyChain (PHYCHAIN) до AED
د.إ11,11276
1 PhyChain (PHYCHAIN) до CHF
Fr2,39212
1 PhyChain (PHYCHAIN) до HKD
HK$23,52756
1 PhyChain (PHYCHAIN) до AMD
֏1 155,27284
1 PhyChain (PHYCHAIN) до MAD
.د.م27,94844
1 PhyChain (PHYCHAIN) до MXN
$55,7152
1 PhyChain (PHYCHAIN) до SAR
ريال11,355
1 PhyChain (PHYCHAIN) до ETB
Br457,25828
1 PhyChain (PHYCHAIN) до KES
KSh390,18808
1 PhyChain (PHYCHAIN) до JOD
د.أ2,146852
1 PhyChain (PHYCHAIN) до PLN
11,02192
1 PhyChain (PHYCHAIN) до RON
лв13,23236
1 PhyChain (PHYCHAIN) до SEK
kr28,40264
1 PhyChain (PHYCHAIN) до BGN
лв5,08704
1 PhyChain (PHYCHAIN) до HUF
Ft1 017,46856
1 PhyChain (PHYCHAIN) до CZK
63,40632
1 PhyChain (PHYCHAIN) до KWD
د.ك0,926568
1 PhyChain (PHYCHAIN) до ILS
9,96212
1 PhyChain (PHYCHAIN) до BOB
Bs20,86292
1 PhyChain (PHYCHAIN) до AZN
5,1476
1 PhyChain (PHYCHAIN) до TJS
SM27,94844
1 PhyChain (PHYCHAIN) до GEL
8,20588
1 PhyChain (PHYCHAIN) до AOA
Kz2 770,34748
1 PhyChain (PHYCHAIN) до BHD
.د.ب1,138528
1 PhyChain (PHYCHAIN) до BMD
$3,028
1 PhyChain (PHYCHAIN) до DKK
kr19,47004
1 PhyChain (PHYCHAIN) до HNL
L79,30332
1 PhyChain (PHYCHAIN) до MUR
137,83456
1 PhyChain (PHYCHAIN) до NAD
$52,44496
1 PhyChain (PHYCHAIN) до NOK
kr30,21944
1 PhyChain (PHYCHAIN) до NZD
$5,23844
1 PhyChain (PHYCHAIN) до PAB
B/.3,028
1 PhyChain (PHYCHAIN) до PGK
K12,74788
1 PhyChain (PHYCHAIN) до QAR
ر.ق10,99164
1 PhyChain (PHYCHAIN) до RSD
дин.305,6766
1 PhyChain (PHYCHAIN) до UZS
soʻm36 481,91932
1 PhyChain (PHYCHAIN) до ALL
L251,9296
1 PhyChain (PHYCHAIN) до ANG
ƒ5,42012
1 PhyChain (PHYCHAIN) до AWG
ƒ5,4504
1 PhyChain (PHYCHAIN) до BBD
$6,056
1 PhyChain (PHYCHAIN) до BAM
KM5,08704
1 PhyChain (PHYCHAIN) до BIF
Fr8 905,348
1 PhyChain (PHYCHAIN) до BND
$3,90612
1 PhyChain (PHYCHAIN) до BSD
$3,028
1 PhyChain (PHYCHAIN) до JMD
$484,6314
1 PhyChain (PHYCHAIN) до KHR
12 160,62968
1 PhyChain (PHYCHAIN) до KMF
Fr1 283,872
1 PhyChain (PHYCHAIN) до LAK
65 826,08564
1 PhyChain (PHYCHAIN) до LKR
රු916,45448
1 PhyChain (PHYCHAIN) до MDL
L51,23376
1 PhyChain (PHYCHAIN) до MGA
Ar13 517,83984
1 PhyChain (PHYCHAIN) до MOP
P24,16344
1 PhyChain (PHYCHAIN) до MVR
46,3284
1 PhyChain (PHYCHAIN) до MWK
MK5 238,7428
1 PhyChain (PHYCHAIN) до MZN
MT193,51948
1 PhyChain (PHYCHAIN) до NPR
रु424,43476
1 PhyChain (PHYCHAIN) до PYG
21 323,176
1 PhyChain (PHYCHAIN) до RWF
Fr4 387,572
1 PhyChain (PHYCHAIN) до SBD
$24,89016
1 PhyChain (PHYCHAIN) до SCR
41,81668
1 PhyChain (PHYCHAIN) до SRD
$120,18132
1 PhyChain (PHYCHAIN) до SVC
$26,40416
1 PhyChain (PHYCHAIN) до SZL
L52,41468
1 PhyChain (PHYCHAIN) до TMT
m10,598
1 PhyChain (PHYCHAIN) до TND
د.ت8,87204
1 PhyChain (PHYCHAIN) до TTD
$20,46928
1 PhyChain (PHYCHAIN) до UGX
Sh10 549,552
1 PhyChain (PHYCHAIN) до XAF
Fr1 707,792
1 PhyChain (PHYCHAIN) до XCD
$8,1756
1 PhyChain (PHYCHAIN) до XOF
Fr1 707,792
1 PhyChain (PHYCHAIN) до XPF
Fr308,856
1 PhyChain (PHYCHAIN) до BWP
P40,48436
1 PhyChain (PHYCHAIN) до BZD
$6,056
1 PhyChain (PHYCHAIN) до CVE
$287,3572
1 PhyChain (PHYCHAIN) до DJF
Fr535,956
1 PhyChain (PHYCHAIN) до DOP
$192,82304
1 PhyChain (PHYCHAIN) до DZD
د.ج393,9428
1 PhyChain (PHYCHAIN) до FJD
$6,93412
1 PhyChain (PHYCHAIN) до GNF
Fr26 101,36
1 PhyChain (PHYCHAIN) до GTQ
Q23,13392
1 PhyChain (PHYCHAIN) до GYD
$631,73164
1 PhyChain (PHYCHAIN) до ISK
kr369,416

Ресурс PhyChain

Щоб дізнатися більше про PhyChain, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтPhyChain
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про PhyChain

Скільки сьогодні коштує PhyChain (PHYCHAIN)?
Актуальна ціна PHYCHAIN у USD становить 3,028 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PHYCHAIN до USD?
Поточна ціна PHYCHAIN до USD — $ 3,028. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація PhyChain?
Ринкова капіталізація PHYCHAIN — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PHYCHAIN?
Циркуляційна пропозиція PHYCHAIN — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PHYCHAIN?
PHYCHAIN досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PHYCHAIN?
Історична мінімальна ціна PHYCHAIN становила -- USD.
Який обсяг торгівлі PHYCHAIN?
Актуальний обсяг торгівлі PHYCHAIN за 24 години — $ 71,82K USD.
Чи підніметься ціна PHYCHAIN цього року?
PHYCHAIN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PHYCHAIN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:11:53 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для PhyChain (PHYCHAIN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор PHYCHAIN до USD

Сума

PHYCHAIN
PHYCHAIN
USD
USD

1 PHYCHAIN = 3,028 USD

Торгувати PHYCHAIN

PHYCHAIN/USDT
$3,026
$3,026$3,026
-0,09%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --