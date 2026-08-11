Сьогоднішня ціна Binance Life

Поточна ціна Binance Life (币安人生) сьогодні становить ₴ 0,51216, зі зміною 2,63% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 币安人生 до UAH становить ₴ 0,51216 за 币安人生.

Binance Life наразі посідає №70 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 512,16M, з циркуляційною пропозицією у 1,00B 币安人生. Протягом останніх 24 годин 币安人生 торгувався між ₴ 0,50955 (мінімум) та ₴ 0,54553 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 40,257369014241947823, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0046886310462952108.

У короткостроковій динаміці 币安人生 змінився на +0,09% за останню годину та на -7,24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 60,17K.

Ринкова інформація щодо Binance Life (币安人生)

Рейтинг No.70 Ринкова капіталізація ₴ 512,16M₴ 512,16M ₴ 512,16M Обсяг (за 24 год) ₴ 60,17K₴ 60,17K ₴ 60,17K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 512,16M₴ 512,16M ₴ 512,16M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 100,00% Ринкова частка 0,02% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Binance Life — ₴ 512,16M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 60,17K. Циркуляційна пропозиція 币安人生 — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 512,16M.