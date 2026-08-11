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Поточна ціна Binance Life сьогодні становить 0,51216 UAH. Ринкова капіталізація 币安人生 становить 512 160 000 UAH. Відстежуйте оновлення цін 币安人生 до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Binance Life сьогодні становить 0,51216 UAH. Ринкова капіталізація 币安人生 становить 512 160 000 UAH. Відстежуйте оновлення цін 币安人生 до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про 币安人生

Інформація про ціну 币安人生

Що таке 币安人生

Токеноміка 币安人生

Прогноз ціни 币安人生

Історія 币安人生

Посібник з купівлі 币安人生

Конвертація 币安人生 у фіатну валюту

Спот 币安人生

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Курс Binance Life (币安人生)

Актуальна ціна 1 币安人生 до UAH:

₴22,997147
₴22,997147₴22,997147
-2,63%1D
UAH
Графік ціни Binance Life (币安人生) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:42:40 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Binance Life

Поточна ціна Binance Life (币安人生) сьогодні становить ₴ 0,51216, зі зміною 2,63% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 币安人生 до UAH становить ₴ 0,51216 за 币安人生.

Binance Life наразі посідає №70 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 512,16M, з циркуляційною пропозицією у 1,00B 币安人生. Протягом останніх 24 годин 币安人生 торгувався між ₴ 0,50955 (мінімум) та ₴ 0,54553 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 40,257369014241947823, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0046886310462952108.

У короткостроковій динаміці 币安人生 змінився на +0,09% за останню годину та на -7,24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 60,17K.

Ринкова інформація щодо Binance Life (币安人生)

No.70

₴ 512,16M
₴ 512,16M₴ 512,16M

₴ 60,17K
₴ 60,17K₴ 60,17K

₴ 512,16M
₴ 512,16M₴ 512,16M

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

100,00%

0,02%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Binance Life — ₴ 512,16M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 60,17K. Циркуляційна пропозиція 币安人生 — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 512,16M.

Історія ціни Binance Life у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,50955
₴ 0,50955₴ 0,50955
Мін. за 24 год
₴ 0,54553
₴ 0,54553₴ 0,54553
Макс. за 24 год

₴ 0,50955
₴ 0,50955₴ 0,50955

₴ 0,54553
₴ 0,54553₴ 0,54553

₴ 40,257369014241947823
₴ 40,257369014241947823₴ 40,257369014241947823

₴ 0,0046886310462952108
₴ 0,0046886310462952108₴ 0,0046886310462952108

+0,09%

-2,63%

-7,24%

-7,24%

Історія ціни Binance Life (币安人生) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Binance Life за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,6211615-2,63%
30 днів₴ -0,18726-26,78%
60 днів₴ -0,15419-23,14%
90 днів₴ +0,09613+23,10%
Зміна ціни Binance Life сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни 币安人生 на ₴ -0,6211615 (-2,63%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Binance Life за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,18726 (-26,78%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Binance Life за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник 币安人生 змінився на ₴ -0,15419 (-23,14%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Binance Life за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,09613 (+23,10%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Binance Life (币安人生)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Binance Life зараз.

Аналіз для Binance Life

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Binance Life. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Binance Life?

Декілька ключових факторів впливають на ціни Binance Life:

1. Динаміка попиту та пропозиції на ринку
2. Загальний настрій та тренди на криптовалютному ринку
3. Розвиток та оголошення платформи Binance
4. Регуляторні зміни, що впливають на криптовалютні біржі
5. Обсяги торгівлі та рівень ліквідності
6. Рух цін на біткоїн та основні альткоїни
7. Темпи прийняття користувачами та зростання спільноти

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Binance Life?

Люди хочуть знати ціну Binance Life сьогодні з кількох ключових причин: прийняття інвестиційних рішень, відстеження портфелю, визначення оптимального часу для покупки/продажу, обчислення прибутку та збитків, а також оновлення щодо ринкових тенденцій. Реальний час цін допомагає трейдерам ухвалювати обґрунтовані рішення щодо точок входу та виходу з ринку.

Прогноз ціни Binance Life

Прогноз ціни Binance Life (币安人生) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна 币安人生 у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Binance Life (币安人生) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Binance Life потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Binance Life у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни 币安人生 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Binance Life.

Як купити та інвестувати Binance Life в Україна

Готові розпочати торгівлю з Binance Life? Купівля 币安人生 на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Binance Life. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Binance Life (币安人生).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Binance Life буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Binance Life (币安人生)

Що ви можете зробити з Binance Life

Володіння Binance Life відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Ресурс Binance Life

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:42:40 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Binance Life (币安人生)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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币安人生 USDT (ф'ючерсна торгівля)

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Торгівля на ринках Binance Life (币安人生) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Binance Life у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
币安人生/USDT
₴22,9787421
₴22,9787421₴22,9787421
-2,69%
114.64K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 币安人生 = 22,9908624 UAH