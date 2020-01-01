Токеноміка Numbers Protocol (NUM) Дізнайтеся ключову інформацію про Numbers Protocol (NUM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Numbers Protocol (NUM) The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos. Офіційний вебсайт: https://www.numbersprotocol.io/ Whitepaper: https://docs.numbersprotocol.io/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xeceb87cf00dcbf2d4e2880223743ff087a995ad9 Купити NUM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Numbers Protocol (NUM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Numbers Protocol (NUM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 13,68M $ 13,68M $ 13,68M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 816,75M $ 816,75M $ 816,75M FDV (повністю розведена вартість): $ 16,75M $ 16,75M $ 16,75M Історичний максимум: $ 1,365 $ 1,365 $ 1,365 Історичний мінімум: $ 0,016198756484153563 $ 0,016198756484153563 $ 0,016198756484153563 Поточна ціна: $ 0,01675 $ 0,01675 $ 0,01675 Дізнайтеся більше про ціну Numbers Protocol (NUM)

Токеноміка Numbers Protocol (NUM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Numbers Protocol (NUM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NUM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NUM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NUM, досліджуйте ціну токена NUM в реальному часі!

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