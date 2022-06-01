KAS

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

Ім'яKAS

РейтингNo.45

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0005%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.14%

Циркуляційна пропозиція26,337,587,964.97709

Максимальна пропозиція28,704,026,601

Загальна пропозиція26,337,587,964.97709

Коефіцієнт циркуляції0.9175%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.20754794622992162,2024-08-01

Найнижча ціна0.000169882220013181,2022-06-01

Публічний блокчейнKASPA

ОписKaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
KAS/USD1
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Обсяг за 24г (KAS)
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Графік
Книга ордерів
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Інформація
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