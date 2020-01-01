Токеноміка Derp Coin (DERP) Дізнайтеся ключову інформацію про Derp Coin (DERP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Derp Coin (DERP) DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor. Офіційний вебсайт: https://www.derp.gay/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x878fCC2bdccCFf8c56812607b9a58F29b274C4f0 Купити DERP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Derp Coin (DERP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Derp Coin (DERP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 690,00B $ 690,00B $ 690,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 446,09K $ 446,09K $ 446,09K Історичний максимум: $ 0,0000111111 $ 0,0000111111 $ 0,0000111111 Історичний мінімум: $ 0,00000001985848212 $ 0,00000001985848212 $ 0,00000001985848212 Поточна ціна: $ 0,0000006465 $ 0,0000006465 $ 0,0000006465 Дізнайтеся більше про ціну Derp Coin (DERP)

Токеноміка Derp Coin (DERP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Derp Coin (DERP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DERP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DERP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DERP, досліджуйте ціну токена DERP в реальному часі!

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