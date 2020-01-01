Токеноміка Cookie DAO (COOKIE) Дізнайтеся ключову інформацію про Cookie DAO (COOKIE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cookie DAO (COOKIE) Cookie DAO — це найбільший індекс агентів ШІ та рівень даних для ШІ та людей. Проєкт створив перший у криптовалюті індекс агентів штучного інтелекту cookie.fun, що дає інвесторам і трейдерам загальний огляд ринку агентів ШІ. Він усуває необхідність сліпо інвестувати в сотні нових агентів ШІ, надаючи дані, які дозволяють робити обґрунтовані та цілеспрямовані інвестиції. Аналітика в режимі реального часу робить процес прийняття рішень простішим і безпечнішим для трейдерів, щоб прицільно вибирати найперспективніших агентів для інвестування або спостерігати за змінами та настроями ринку в режимі реального часу. На основі 7 ТБ даних із каналів у режимі реального часу Cookie DAO створює основну інфраструктуру для реальності, керованої агентами ШІ. Cookie DAO — це перший проєкт на ринку, який агрегує та індексує дані із каналів у режимі реального часу всіх агентів штучного інтелекту, представляючи їх у форматах, зручних для людини та для штучного інтелекту, а саме: панелях індексування та API агентів. Cookie DAO працює на основі токена $COOKIE, який гарантує, що проєкт продовжуватиме збирати та індексувати висхідний обсяг даних агента ШІ. Це утиліті токен, який надає доступ до обмежених розділів індексу cookie.fun, і потрібен для агентів, які підключаються до API Cookie DAO. Офіційний вебсайт: https://www.cookie.fun/ Whitepaper: https://assets.cdn.cookie3.co/assets/Cookie3_Litepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0xC0041EF357B183448B235a8Ea73Ce4E4eC8c265F Купити COOKIE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cookie DAO (COOKIE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cookie DAO (COOKIE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 86,22M $ 86,22M $ 86,22M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 547,63M $ 547,63M $ 547,63M FDV (повністю розведена вартість): $ 157,45M $ 157,45M $ 157,45M Історичний максимум: $ 0,82504 $ 0,82504 $ 0,82504 Історичний мінімум: $ 0,02001704075014387 $ 0,02001704075014387 $ 0,02001704075014387 Поточна ціна: $ 0,15745 $ 0,15745 $ 0,15745 Дізнайтеся більше про ціну Cookie DAO (COOKIE)

Токеноміка Cookie DAO (COOKIE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cookie DAO (COOKIE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COOKIE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COOKIE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COOKIE, досліджуйте ціну токена COOKIE в реальному часі!

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