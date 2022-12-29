APT

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

Ім'яAPT

РейтингNo.33

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.001%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)38.97%

Циркуляційна пропозиція632,789,958.9475794

Максимальна пропозиція

Загальна пропозиція1,152,186,685.8574219

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум19.90315084342996,2023-01-30

Найнижча ціна3.086972917064586,2022-12-29

Публічний блокчейнAPTOS

ОписAptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
APT/USDC
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Обсяг за 24г (APT)
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Графік
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