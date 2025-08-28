Зрозумійте ризики торгівлі ф'ючерсами задля безпечної торгівлі

У порівнянні з іншими видами інвестицій, ф'ючерсна торгівля пов'язана з більш високим рівнем ризику. Це пов'язано з тим, що ціни можуть швидко змінюватися в напрямку, несприятливому для вашої позиції. Ваші збитки можуть перевищити очікування, і вам може знадобитися додати додаткову маржу для підтримки своєї позиції. Тому MEXC настійно рекомендує вам повністю зрозуміти та оцінити пов'язані ризики, перш ніж займатися ф'ючерсною торгівлею.





Ф'ючерсна торгівля — це вид торгівлі деривативами, який дозволяє користувачам отримувати прибуток від коливань цін, не володіючи базовою криптовалютою. Простіше кажучи, це дозволяє користувачам відкривати лонг (купити) або шорт (продати) позиції на основі своїх прогнозів щодо ринку.





На відміну від традиційної спотової торгівлі, ф'ючерсна торгівля підтримує кредитне плече, що дозволяє користувачам контролювати більшу позицію з меншим капіталом, потенційно збільшуючи прибуток, але також підвищуючи ризик. Найпоширенішими є безстрокові ф'ючерси, які не мають терміну дії і дозволяють користувачам гнучко утримувати позиції протягом тривалого часу. Завдяки своїй гнучкості та ефективності використання капіталу, ф'ючерсна торгівля стала ключовим інструментом для багатьох інвесторів у криптовалюту.









Однак для стабільного отримання прибутку на ф'ючерсному ринку необхідне глибоке розуміння пов'язаних з ним ризиків. Через використання кредитного плеча та високу волатильність криптовалютного ринку прибутки та збитки можуть бути значно вищими. Один помилковий висновок або неправильне управління ризиками може призвести до значних збитків, а то й ліквідації, за короткий проміжок часу. Тільки повністю розуміючи ризики, користувачі можуть розробляти надійні стратегії та захищати свій капітал.









Завдяки правильному використанню кредитного плеча інвестори можуть значно підвищити ефективність капіталу та отримати більший потенційний прибуток. Однак разом із цими потенційними прибутками зростає і ризик. Тому користувачам MEXC необхідно чітко розуміти, як працює кредитне плече в торгівлі ф'ючерсами.









Наприклад, якщо ви плануєте відкрити позицію BTCUSDT на суму 100 000 USDT, на MEXC ви можете вибрати рівень кредитного плеча, наприклад 10x, 50x, 100x або навіть до 500x. Вибране вами кредитне плече безпосередньо впливає на необхідну початкову маржу. Чим нижче кредитне плече, тим вища необхідна початкова маржа. Чим вище кредитне плече, тим нижча необхідна початкова маржа.





Порівняння вимог до початкової маржі для однієї і тієї ж позиції при різних рівнях кредитного плеча: Кредитне плече 10x 50x 100x 200x 500x Початкова маржа 10 000 USDT 2000 USDT 1000 USDT 500 USDT 200 USDT









У маржинальній торгівлі новачки часто плутають поняття номінального та ефективного кредитного плеча. Важливо розуміти різницю між ними, щоб краще управляти ризиками та встановлювати відповідні рівні кредитного плеча.





Припустимо, що користувач на ім'я Аліса має 10 000 USDT на своєму ф'ючерсному рахунку на MEXC. Використовуючи режим крос-маржі, вона вирішує розмістити 1000 USDT як маржу і вибирає кредитне плече 10x. Не враховуючи комісії за торгівлю та прослизання, яким буде фактичне кредитне плече цієї позиції після повного виконання ордера? На цьому етапі кредитне плече можна описати з двох точок зору: номінальне кредитне плече відноситься до налаштування 10x, обраного Алісою перед торгівлею. Однак для розрахунку ефективного кредитного плеча необхідно врахувати загальні активи на рахунку Аліси з крос-маржею. Результат: 1000 USDT x 10x / 10 000 USDT = 1x.





В іншому сценарії, коли Аліса використовує режим ізольованої маржі та не вмикає функцію автоматичного додавання маржі, вибраний множник кредитного плеча також є фактичним ефективним кредитним плечем, що застосовується.









Через свою відносно коротку історію ринок криптовалютних деривативів відрізняється від традиційних фінансових ринків у декількох аспектах, зокрема в правилах торгівлі. Наприклад, на відміну від американських фондових ринків, торгівля криптовалютними ф'ючерсами не передбачає механізмів автоматичного припинення торгівлі (circuit breakers) або обмеження коливань цін. Водночас більшість криптовалют мають відносно невелику ринкову капіталізацію, що робить їх більш вразливими до різких коливань цін у короткостроковій перспективі.





Коли ціна криптоактиву зазнає значної волатильності протягом короткого періоду, це може мати серйозний вплив на ф'ючерсні позиції, особливо для трейдерів, які використовують високе кредитне плече. З чисто математичної точки зору, розглянемо інвестора на ім'я Аліса, яка використовує ефективне кредитне плече 10x у ф'ючерсній позиції. Якщо ціна активу змінюється на 10% у протилежному напрямку, позиція буде повністю ліквідована . Порогові значення ліквідації можна краще зрозуміти за допомогою наступної таблиці:





Порогові значення зміни цін, що викликають ліквідацію при різних рівнях кредитного плеча (математичний аналіз): Кредитне плече 10x 50x 100x 200x 500x Зміна ціни, що спричиняє ліквідацію 10% 2% 1% 0,5% 0,2%





Приклади, наведені в таблиці вище, є орієнтовними пороговими значеннями, що базуються виключно на математичних розрахунках. Однак у реальних торгових операціях умови, що призводять до ліквідації, часто є більш комплексними. Такі фактори, як розрахунок ставки підтримуючої маржі та потенційний каскадний ефект, спричинений масштабними ліквідаціями, можуть суттєво вплинути на результат.













Багаторівнева ліквідація — це механізм ліквідації, що використовується у ф'ючерсній торгівлі. Він призначений для поступового зменшення позиції трейдера, коли маржа рахунку стає недостатньою або коли ринкові ціни зазнають значних коливань. Мета полягає в зниженні ризику та запобіганні одноразовій ліквідації всієї позиції. Цей механізм зазвичай застосовується на платформах, що підтримують високе кредитне плече, і вважається вдосконаленням традиційних систем одноразової примусової ліквідації. Це допомагає захистити кошти трейдерів і мінімізувати більш широкий вплив волатильності ринку.





Якщо позиція вже знаходиться на найнижчому рівні ризику, вона переходить безпосередньо до наступного кроку. Якщо позиція потрапляє в більш високий рівень ризику (вищий за Рівень 1), запускається процес зниження рівня. У цьому випадку частина позиції на поточному рівні ризику буде перейнята механізмом ліквідації при досягненні відповідного порогу, щоб знизити рівень ризику. Потім система перерахує ставку маржі на основі нового, нижчого рівня ризику. Якщо умови для ліквідації все ще виконуються, процес зниження рівня продовжуватиметься, доки позиція не досягне найнижчого рівня.









Ліквідація у ф'ючерсній торгівлі означає ситуацію, коли через значну волатильність ринку маржа на рахунку трейдера стає недостатньою для утримання позиції, в результаті чого позиція автоматично закривається системою. Якщо позиція вже знаходиться на найнижчому рівні ризику, але маржа все ще перевищує або дорівнює 100%, залишок позиції буде перейнятий механізмом ліквідації при досягненні відповідного порогу.









В умовах високої волатильності на ринку трейдери, які використовують високе кредитне плече для великих позицій, можуть зіткнутися зі значним ризиком ліквідації. Якщо страховий фонд буде вичерпано, може бути запущена система автоделевереджингу (ADL), що потенційно наражає інших трейдерів на додаткові ризики.





Щоб пом'якшити це, MEXC застосовує механізм ліміту ризику до всіх торгових рахунків. Система використовує багаторівневу модель маржі для контролю ризиків: чим більший обсяг позиції, тим нижче дозволене максимальне кредитне плече. Трейдери можуть вручну регулювати кредитне плече, але вимога щодо початкової маржі визначається вибраним кредитним плечем.





Детальні правила можна знайти в офіційній документації MEXC щодо лімітів ризику при ф'ючерсній торгівлі

















Перед відкриттям позиції необхідно встановити кредитне плече. Якщо його не налаштувати вручну, MEXC стандартно встановлює кредитне плече 20x, яке можна змінити на власний розсуд. Вибране кредитне плече визначає максимальний обсяг позиції: чим вище кредитне плече, тим менший максимальний обсяг позиції можна відкрити. При зміні налаштувань кредитного плеча платформа відобразить повідомлення з оновленим лімітом позиції.













Підтримуюча маржа безпосередньо впливає на ціну ліквідації. MEXC настійно рекомендує закривати позиції до того, як баланс маржі впаде до рівня підтримуючої маржі, щоб уникнути ліквідації.





Зверніть увагу, що в періоди аномальної волатильності цін або екстремальних ринкових умов система може вживати додаткових заходів для підтримки стабільності ринку. Ці заходи можуть включати, але не обмежуються: коригування максимального дозволеного кредитного плеча для певних ф'ючерсів; зміну лімітів позицій для різних рівнів; або зміну ставок підтримуючої маржі для різних рівнів.









Ефективне зниження ризику при ф'ючерсній торгівлі базується на таких ключових практиках:

Розумно та обережно використовуйте кредитне плече.

Встановлюйте ордери стоп-лос та тейк-профіт.

Керуйте кількістю позицій та суворо дотримуйтесь свого плану торгівлі.

Уникайте прийняття рішень під впливом емоцій.













Безстрокові ф'ючерси є нейтральним фінансовим інструментом. При правильному використанні та належному управлінні ризиками вони можуть допомогти інвесторам отримати розумний прибуток і слугувати ефективним інструментом для участі в ринку криптовалют.





