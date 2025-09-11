Поширені запитання щодо ліквідації у ф'ючерсній торгівлі









Ліквідація, також відома як примусове закриття або маржин-кол, відбувається, коли платформа автоматично закриває позицію користувача. Ставка підтримуючої маржі (MMR) на MEXC є показником ризику активів користувача. Коли MMR досягає або перевищує 100%, система автоматично ліквідує позицію. Користувачам наполегливо рекомендується уважно стежити за змінами їх MMR, щоб уникнути ліквідації.









MEXC використовує справедливу ціну як тригер для ліквідації. Коли справедлива ціна досягає ціни ліквідації, активується механізм ліквідації. Використання справедливої ціни як орієнтира допомагає підвищити стабільність ринку і зменшує непотрібну ліквідацію в періоди аномальних ринкових коливань.





Користувачі можуть переглянути поточну справедливу ціну та її пояснення у верхній частині сторінки торгівлі. Крім того, у верхній частині свічкового графіка користувачі можуть перемикатися між справедливою ціною, останньою ціною та індексною ціною, щоб легко відстежувати тенденції всіх трьох цін.













Коли ініціюється ліквідація, система виконує багаторівневу ліквідацію на основі ліміту ризику позиції користувача, щоб запобігти ліквідації всієї позиції і краще управляти ризиками.





Скасування ордерів:

Режим крос-маржі: всі відкриті ордери за акаунтом будуть скасовані.

Режим ізольованої маржі (якщо увімкнена функція автододавання маржі): всі відкриті ордери за відповідним контрактом будуть скасовані.

Після скасування, якщо підтримуюча маржа все ще становить 100% або вище, система перейде до наступного кроку.





Самоторгівля лонг-шорт позиціями:

У режимі крос-маржі, якщо одночасно існують лонг і шорт позиції, система автоматично скоротить позиції, виконуючи самоторгівлю.

Цей крок застосовується тільки в режимі крос-маржі. Після завершення самоторгівлі, якщо ставка маржі все ще становить 100% або вище, система перейде до наступного кроку.





Багаторівнева ліквідація:

Найнижчий рівень ризику: якщо позиція знаходиться на найнижчому рівні ліміту ризику, процес переходить до наступного кроку.

Вищий рівень ризику: якщо позиція знаходиться на вищому рівні ліміту ризику, система ліквідує частину позиції за ціною банкрутства, щоб знизити рівень ліміту ризику. Потім система перерахує ставку маржі на основі нової, зниженої ставки підтримуючої маржі. Якщо ставка маржі залишається на рівні 100% або вище, процес багаторівневої ліквідації продовжується доти, доки не буде досягнуто найнижчого рівня.





Повна ліквідація:

Як тільки позиція досягає найнижчого рівня, якщо ставка маржі все ще становить 100% або вище, позиція, що залишилася, буде прийнята системою за ціною банкрутства.

Примітка: оскільки ліквідації обробляються механізмом ліквідації і не проходять через механізм зіставлення, ціна банкрутства не з'являється в записах транзакцій або на свічковому графіку.









Після того, як позиція користувача переходить до механізму ліквідації за ціною банкрутства, якщо вона може бути виконана за ціною, кращою за ціну банкрутства, будь-яка маржа, що залишилася, буде додана до страхового фонду.





Якщо позиція не може бути реалізована за ціною, вищою за ціну банкрутства, дефіцит, що утворився, буде покритий за рахунок страхового фонду. Зрештою, якщо страхового фонду недостатньо для покриття збитків, позиція буде передана до системи автоделевереджингу (ADL).









Ордери ліквідації можна знайти в розділі Історія позицій.









Спосіб 1

1）Увійдіть у застосунок MEXC і торкніться кнопки Ф'ючерси внизу, щоб увійти на сторінку торгівлі ф'ючерсами.

2）Торкніться позначки ордера в розділі ордерів.

3）Перевірте свої ордери ліквідації в Історії позицій.









Спосіб 2

1）Увійдіть у застосунок MEXC і торкніться Гаманець внизу, щоб увійти на сторінку гаманця.

2）Виберіть вкладку Ф'ючерси і торкніться позначки ордера праворуч.

3）Перегляньте свої ордери ліквідації в Історії позицій.













На сайті увійдіть в систему і клацніть Ф'ючерсні ордери в розділі Ордери на панелі навігації у верхньому правому куті.









У розділі Історія позицій ви можете переглянути ліквідовані ордери.

















Ставка підтримуючої маржі (MMR) — це індикатор ризику, який динамічно розраховується на основі вашої поточної позиції. Коли MMR досягає 100% або вище, це означає, що вашої маржі недостатньо для підтримки позиції, і система запустить ліквідацію.





Формула розрахунку:

MMR = (підтримуюча маржа + комісія за ліквідацію) / (маржа позиції + нереалізований PNL)





Оцінка ризику:

MMR < 100%: позиція все ще має запас безпеки.

MMR = 100%: вартість позиції достатня для забезпечення мінімальних вимог (підтримуюча маржа + комісія за ліквідацію). На цьому етапі запускається ліквідація.

MMR > 100%: вартість позиції впала нижче мінімальних вимог, і система розпочне процес ліквідації.









5.2.1 Навіщо існує підтримуюча маржа?

Підтримуюча маржа — це мінімальна маржа, необхідна для утримання позиції відкритою. Коли маржа акаунту падає нижче цього порогу, система запускає повну або часткову ліквідацію. Це необхідний механізм для захисту позицій та контролю ризику ліквідації.





Формули розрахунку:

Ф'ючерси з маржею в USDT: Підтримуюча маржа = середня ціна входу × конт. × розмір × ставка підтримуючої маржі

Ф'ючерси з маржею в монетах: Підтримуюча маржа = (розмір × конт. / середня ціна входу) × ставка підтримуючої маржі







Підтримуюча маржа безпосередньо впливає на ціну ліквідації і може вважатися «заблокованою» частиною маржі, що використовується для управління ризиками. Чим більший розмір позиції, тим більше маржі необхідно заблокувати, що означає відповідне збільшення ставки підтримуючої маржі. Ми наполегливо рекомендуємо користувачам закривати свої позиції до того, як їхній доступний баланс маржі впаде до рівня підтримуючої маржі, щоб уникнути ліквідації.





5.2.2 Що таке ставка підтримуючої маржі?





Огляд ф'ючерсів → Інформація → Ліміти ризику. Ставка підтримуючої маржі (MMR) розраховується на основі розміру позиції користувача, а не кредитного множника. Це означає, що MMR не залежить від обраного кредитного плеча. Система розділяє розміри позицій на кілька рівнів відповідно до базового ліміту ризику ф'ючерсів та порогових значень приросту. Кожен рівень відповідає різній MMR: чим більша позиція, тим вища MMR. Детальну інформацію про MMR та рівні лімітів ризику для усіх безстрокових ф'ючерсів можна знайти в розділі





Приклад: якщо MMR користувача A становить 1% і він використовує 100 USDT як маржу, 1 USDT буде заблоковано. Коли нереалізований збиток досягне 99 USDT, позиція буде ліквідована, а не буде очікуватися, поки буде втрачено всі 100 USDT. Цей механізм допомагає платформі ефективніше управляти ризиками.





Примітка: у випадках аномальних коливань цін або екстремальних ринкових умов система може вживати додаткових заходів для підтримки стабільності ринку, зокрема:

Коригування максимального кредитного плеча для ф'ючерсів.

Коригування лімітів позиції на різних рівнях.

Коригування MMR на різних рівнях.













Умова ліквідації: позиція буде ліквідована, коли маржа позиції + нереалізований PNL ≤ підтримуюча маржа + комісія за ліквідацію.

Іншими словами, ліквідація відбувається, коли підтримуюча маржа (MMR) = 100%, і ціна ліквідації може бути виведена з цієї умови. (Для простоти в наведеному нижче прикладі комісія за ліквідацію не враховується.)





Лонг позиція:

Ціна ліквідації = (підтримуюча маржа – маржа позиції + середня ціна входу × конт. × розмір) / (конт. × розмір)

Шорт позиція:

Ціна ліквідації = (середня ціна входу × конт. × розмір – підтримуюча маржа + маржа позиції) / (конт. × розмір)





Приклад: користувач купує 10 000 контрактів безстрокових ф'ючерсів BTCUSDT за середньою ціною входу 8000 USDT з кредитним плечем 25x, відкриваючи лонг позицію. (Припустимо, що 10 000 контрактів підпадають під перший рівень ризику з підтримуючою маржею 0,5%.)





Підтримуюча маржа = 8000 × 10 000 × 0,0001 × 0,5% = 40 USDT

Маржа позиції = (8000 × 10 000 × 0,0001) / 25 = 320 USDT





Ціна ліквідації для лонг позиції:

(40 – 320 + 8000 × 10 000 × 0,0001) / (10 000 × 0,0001) = 7720 USDT





В режимі ізольованої маржі користувачі можуть вручну додавати маржу, щоб збільшити запас між ціною ліквідації та ціною входу, тим самим знижуючи ризик ліквідації. Коли рівень ризику позиції високий, збільшення додаткової маржі є ефективним способом зменшення ризику.









Умова ліквідації: позиція буде ліквідована, коли капітал у режимі крос-маржі (за винятком ізольованої маржі, нереалізованого PNL за ізольованою маржею та маржі за всіма ордерами) ≤ підтримуюча крос-маржа + комісія за ліквідацію. Іншими словами, ліквідація відбувається, коли ставка підтримуючої маржі (MMR) = 100%, і ціна ліквідації може бути виведена з цієї умови. (Для простоти в наведеному нижче прикладі комісія за ліквідацію не враховується).





Формула:

Ціна ліквідації = (середня ціна входу шорт позиції × кількість конт. шорт позицій × розмір – середня ціна входу лонг позиції × кількість конт. лонг позицій × розмір – підтримуюча крос-маржа + (баланс гаманця – ізольована маржа позиції – маржа ордера + нереалізований PNL інших позицій у крос-маржі)) / (кількість конт. шорт позицій × розмір – кількість конт. лонг позицій × розмір)





Приклад:

Користувач купує 10 000 контрактів безстрокових ф'ючерсів BTCUSDT за середньою ціною входу 8000 USDT з кредитним плечем 25x, використовуючи баланс гаманця 500 USDT. Користувач утримує тільки цю одну лонг позицію у режимі крос-маржі, без будь-яких позицій з ізольованою маржею та активних відкритих ордерів. (Припустимо, що 10 000 контрактів підпадають під перший рівень ризику зі ставкою маржі підтримки 0,5%.)





Підтримуюча крос-маржа = 8000 × 10 000 × 0,0001 × 0,5% = 40 USDT





Ціна ліквідації:

(0 × 0 × 0,0001 – 8000 × 10 000 × 0,0001 – 40 + (500 – 0 – 0 + 0)) / (0 × 0,0001 – 10 000 × 0,0001) = 7540 USDT





На відміну від режиму ізольованої маржі, ціна ліквідації в режимі крос-маржі може змінюватися в будь-який момент, оскільки на маржу постійно впливають позиції за іншими торговими парами. У режимі крос-маржі кожна позиція має свою незалежну початкову маржу, але пул маржі є спільним. Нереалізований PNL кожної позиції впливає на загальний баланс рахунку крос-маржі. Більше того, якщо користувач утримує як лонг, так і шорт позиції з крос-маржею за одними й тими ж ф'ючерсами, ціна ліквідації буде однаковою для обох напрямків.









Ціна ліквідації не є такою ж, як ціна поглинання. Ціна ліквідації є лише тригером. Після ліквідації механізм ліквідації перейме позицію користувача за ціною поглинання. В історії позицій та на сторінці «Поділитись своїм PNL» середня ціна закриття, що відображається, є ціною поглинання.





Ціна поглинання, також відома як ціна банкрутства, означає ціну, за якою вся маржа позиції була повністю втрачена. Вона представляє теоретичну точку, в якій баланс акаунту буде зведений до нуля. На практиці це трапляється рідко, оскільки після досягнення ціни ліквідації платформа автоматично ліквідує позицію, щоб захистити ліквідність ринку.









Приклад: деталі ордера на ліквідацію позиції SOLUSDT



Кредитне плече Середня ціна входу Маржа позиції Вартість позиції Ціна ліквідації Ціна банкрутства До ліквідації 100x 196,09 USDT 1,3726 USDT 137,263 USDT / / Після ліквідації 100x / / 137,263 USDT 194,59 USDT 194,14 USDT





Коли ринкова справедлива ціна досягла ціни ліквідації 194,59 USDT, лонг позиція SOLUSDT була ліквідована. Ця частина позиції була потім перейнята механізмом ліквідації за ціною банкрутства 194,14 USDT.













Коли позначена ціна досягає ціни ліквідації, система переймає позицію за ціною поглинання (ціною банкрутства). Оскільки процес ліквідації не проходить через механізм зіставлення, ціна поглинання може не відображатися на свічковому графіку. Після ліквідації будь-яка залишкова маржа перераховується до страхового фонду. Якщо позиція переходить у від'ємний капітал, страховий фонд покриває дефіцит. Це один із заходів контролю ризиків MEXC, призначений для запобігання спрацьовуванню механізму автоделевериджингу (ADL) під час екстремальної волатильності ринку.













На прикладі безстрокового ф'ючерсного контракту BTCUSDT (наведені нижче дані є лише ілюстративними; фактичні значення дивіться в списку лімітів ризику ):





Коли користувач встановлює кредитне плече 200x, це відповідає рівню 1 у списку лімітів ризику. На цьому рівні максимальна кількість позиції користувача становить 525 000 контрактів (включаючи як відкриті позиції, так і кількість ордерів, що очікують на відкриття).





Коли користувач встановлює кредитне плече на рівні 50x, це відповідає рівню 4 у списку лімітів ризику (47 < Кредитне плече ≤ 58). На цьому рівні максимальна кількість позицій користувача становить 2 100 000 контрактів (включаючи як відкриті позиції, так і кількість ордерів, що очікують на відкриття).

Рівень Максимальне кредитне плече Діапазон розміру позиції (конт.) Ставка підтримуючої маржі 1 200x 0~525 000 0,40% 2 111x 525 000~1 050 000 0,80% 3 76x 1 050 000~1 575 000 1,20% 4 58x 1 575 000~2 100 000 1,60% 5 47x 2 100 000~2 625 000 2,00%





Припустимо, що рівні лімітів ризику для безстрокового ф'ючерсного контракту BTCUSDT є такими, як показано вище (значення наведені лише для ілюстрації; фактичні цифри дивіться у списку лімітів ризику для всіх ф'ючерсів).





У режимі крос-маржі кредитне плече впливає лише на розмір необхідної маржі і не визначає безпосередньо ціну ліквідації. Ціна ліквідації в режимі крос-маржі визначається балансом рахунку і вартістю відкритих позицій.

У режимі ізольованої маржі, якщо користувач не скоригує маржу після відкриття позиції, більш високе кредитне плече призведе до того, що ціна ліквідації наблизиться до ціни входу, збільшуючи ризик ліквідації.





У режимі крос-маржі ось як працює «ефективне кредитне плече»:

Наприклад, припустимо, що на рахунку користувача є 10 USDT. У режимі крос-маржі, якщо він вибере кредитне плече 10x для відкриття позиції вартістю 10 USDT, початкова маржа для цієї позиції буде розраховуватися наступним чином:

Початкова маржа = вартість позиції / кредитне плече = 10 USDT / 10 = 1 USDT

Це означає, що 1 USDT з рахунку користувача буде заблоковано як маржу, в той час як решта 9 USDT будуть доступні для інших позицій.





Оскільки користувач здійснює торгівлю в режимі крос-маржі, весь баланс його рахунку слугує доступною маржею. Це означає, що всі 10 USDT на його ф'ючерсному рахунку можуть бути використані для управління ризиком позиції. Тому, незважаючи на вибір кредитного плеча 10x, ефективне кредитне плече фактично дорівнює:

Ефективне кредитне плече = баланс рахунку / вартість позиції = 10 USDT / 10 USDT = 1

Це демонструє, що в режимі крос-маржі кредитне плече не визначає безпосередньо ціну ліквідації. Натомість ціна ліквідації залежить насамперед від доступної маржі рахунку та вартості відкритих позицій.









Користувач А купує 80 000 контрактів безстрокових ф'ючерсів BTCUSDT за ціною 10 000 USDT з кредитним плечем 50x. На цей момент розмір позиції становить 80 000 контрактів, що відповідає рівню 1 у списку лімітів ризику (діапазон розміру позиції: 0-100 000 контрактів). Отже, ставка підтримуючої маржі для цієї позиції становить 0,5% за рівнем 1.





Пізніше, коли ціна BTCUSDT зростає, користувач А збільшує позицію на 40 000 контрактів (загальний розмір позиції становить 120 000 контрактів, що підпадає під рівень 2 у списку лімітів ризику (діапазон розміру позиції: 100 000-200 000 контрактів). В результаті ставка підтримуючої маржі зростає до 1% за рівнем 2.





На цьому етапі, якщо позиція досягає порогу ліквідації, буде запущена ліквідація. Оскільки позиція знаходиться на вищому рівні, застосовується багаторівнева ліквідація. Система спочатку ліквідує 20 000 контрактів (частина в поточному рівні). Після цієї часткової ліквідації розмір позиції зменшується до 100 000 контрактів, що повертає її до рівня 1, де ставка підтримуючої маржі знижується з 1% до 0,5%. Потім система переоцінить залишкову позицію: якщо вона все ще підлягає ліквідації, залишкова позиція також буде ліквідована; якщо ні, залишкова позиція буде збережена.









Коли ви встановлюєте одиницю контракту в USDT замість кількості або конт. при торгівлі ф'ючерсами USDT-M, ліквідована кількість, показана в Історії позицій, може відрізнятися від початкової кількості.





Це відбувається тому, що, хоча ви утримуєте однакову кількість токенів, їх вартість змінюється в залежності від коливань цін. Оскільки ліквідована сума (вартість позиції) розраховується шляхом множення кількості токенів на середню ціну виконання, остаточна ліквідована сума, як правило, буде відрізнятися від початкового розміру вашої позиції.













Перед тим, як розпочати торгувати ф'ючерсами, важливо встановити реалістичні інвестиційні очікування та впровадити належне управління ризиками, враховуючи високу волатильність ф'ючерсних ринків. Таким чином, навіть якщо ринок зазнає різких коливань, ваші збитки можуть залишатися в межах контрольованого діапазону. Для отримання більш детальної інформації щодо запобігання ліквідації, будь ласка, зверніться до « Як запобігти ліквідації під час торгівлі ф'ючерсами ».









Ви можете зменшити ризик ліквідації, збільшивши маржу або зменшивши кредитне плече. Це збільшить відстань між ціною ліквідації та ринковою ціною, що зменшить ймовірність ліквідації.









Встановлення ціни стоп-лос є одним з найефективніших способів уникнути ліквідації. Це допомагає обмежити збитки та зменшити ризик ліквідації вашої позиції.





Зверніть увагу, що ордери стоп-лос або тейк-профіт можуть не виконатися через надзвичайну волатильність ринку або недостатній розмір позиції для закриття. Якщо ордер успішно спрацював, він буде виконаний як маркет-ордер. Однак, оскільки ринкові ордери залежать від волатильності, фактична ціна виконання може відрізнятися від встановленої вами ціни стоп-лосу.









У розділі «Уподобання» на сторінці торгівлі ф'ючерсами ви можете увімкнути сповіщення про ліквідацію та встановити поріг коефіцієнта маржі. Коли ставка підтримуючої маржі позиції досягає або перевищує встановлений вами поріг, MEXC надсилає сповіщення. Кожна позиція може отримувати не більше одного сповіщення кожні 30 хвилин.











