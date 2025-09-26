Що таке маржин-кол: короткий посібник з основного механізму управління ризиками у ф'ючерсній торгівлі

Розуміння механізму маржин-колу є обов'язковим уроком для кожного ф'ючерсного трейдера: від початківця до експерта. Маржин-кол — це не лише пасивна вимога, встановлена платформою, а й важливий сигнал про ризик. Він попереджає трейдерів про необхідність вжити негайних заходів для захисту своїх активів і позицій.









Маржин-кол — це ситуація в торгівлі ф'ючерсами , коли несприятливі ринкові коливання призводять до того, що маржа позиції падає нижче необхідного рівня. У цьому випадку трейдер повинен залучити додаткові кошти, щоб зберегти позицію та уникнути ліквідації





Мета маржин-колу — забезпечити, щоб трейдер мав достатньо коштів для покриття потенційних збитків і запобігти ліквідації позицій. Простіше кажучи, маржин-кол — це остання лінія захисту для збереження позиції.





Ф'ючерси з маржею в USDT ( USDT-M, лінійні): Сума кожного автоматичного маржин-колу = середня ціна входу × розмір × кількість позиції × ставка підтримуючої маржі

Ф'ючерси з маржею в монетах ( Coin-M, інверсні): Сума кожного автоматичного маржин-колу = розмір × кількість позиції × ставка підтримуючої маржі / середня ціна входу











Трейдер відкриває лонг позицію розміром 5000 контрактів (1 конт. = 0,0001 BTC) за безстроковим ф'ючерсним контрактом BTCUSDT за ціною входу 18 000 USDT, використовуючи кредитне плече 10x. Поточна ставка підтримуючої маржі для цієї позиції становить 0,4%. Орієнтовна ціна ліквідації позиції становить 16 270,96 USDT. Трейдер має 50 USDT доступної маржі.





Коли справедлива ціна падає до 16 270,96 USDT, що є ціною ліквідації, запускається механізм автоматичного маржин-колу, щоб запобігти ліквідації позиції.





Відповідно до формули, сума маржин-колу становить:





Сума автоматичного маржин-колу = середня ціна входу × розмір × кількість позиції × ставка підтримуючої маржі

= 18 000 × 0,0001 × 5000 × 0,4% = 36 USDT





Після застосування цієї додаткової маржі перераховується нова ціна ліквідації:





Підтримуюча маржа = кількість позиції × розмір × середня ціна входу × ставка підтримуючої маржі

= 5000 × 0,0001 × 18 000 × 0,4% = 36 USDT





Початкова маржа = середня ціна входу × розмір контракту × розмір / кредитне плече

= 18 000 × 0,0001 × 5000 / 10 = 900 USDT





Ціна ліквідації = (підтримуюча маржа – початкова маржа + середня ціна входу × кількість позиції × розмір) / (кількість позиції × розмір)

= (36 – 900 + 18 000 × 5000 × 0,0001) / (5000 × 0,0001) = 16 200 USDT





Це коригування допомагає трейдеру уникнути негайної ліквідації. Слід зазначити, що комісії та інші фактори не включені в цей розрахунок, тому фактичні цифри можуть відрізнятися.





Якщо ціна BTCUSDT продовжить падати та досягне нової ціни ліквідації у 16 200 USDT, автоматичний маржин-кол спрацює знову. Однак у цьому випадку можна додати лише 14 USDT залишкової доступної маржі, і буде перерахована нова орієнтовна ціна ліквідації.





Ви отримаєте сповіщення про маржин-кол, коли баланс вашого акаунту впаде нижче необхідного рівня підтримуючої маржі. Найпоширеніші причини спрацьовування сповіщення про маржин-кол включають:





3.1 Волатильність ринку: оскільки ринки за своєю природою непередбачувані, коливання цін можуть призвести до скорочення власного капіталу вашого акаунту і падіння нижче рівня підтримуючої маржі. У таких випадках буде відправлено сповіщення про маржин-кол.





3.2 Несприятливі торгові рішення: коли рішення для торгівлі відхиляються від фактичних ринкових умов, маржинальний акаунт може потрапити у стан, коли потрібні додаткові кошти. Цей ризик особливо виражений для менш досвідчених трейдерів, які можуть не мати структурованої торгової стратегії й, прагнучи швидкого прибутку, стають більш схильними до емоційних рішень. Такі фактори можуть значно збільшити ймовірність отримання повідомлення про маржин-кол.





3.3 Надмірне кредитне плече: занадто високе кредитне плече залишає мало місця для коливань цін. Навіть незначні коливання ринку можуть спричинити значні збитки для вашого акаунту, підвищуючи ризик виникнення маржин-колу.





3.4 Відсутність управління ризиками: невиконання заходів з управління ризиками, таких як невстановлення ордерів зі стоп-лосом, може збільшити ймовірність отримання маржин-колу.





Мета повідомлення про маржин-кол — попередити вас про стан активів вашого акаунту, щоб ви могли своєчасно внести додаткову маржу для виконання вимог і збереження активної позиції.









4.1 Стежте за балансом акаунту: регулярно перевіряйте баланс торгового акаунту та рівні маржі. Уважно стежте за волатильністю ринку та вартістю ваших позицій, щоб у разі необхідності ви могли вжити негайних заходів.





4.2 Встановіть сповіщення та повідомлення: увімкніть функції сповіщень та повідомлень на торговій платформі, щоб отримувати своєчасні нагадування, коли баланс вашого акаунту наближається до рівня маржі або опускається нижче нього. На MEXC ви можете налаштувати ці сповіщення в розділі «Уподобання». Після увімкнення сповіщення будуть надсилатися електронною поштою, як SMS, повідомлення в застосунку або push-сповіщення.









4.3 Внесіть додаткові кошти: якщо ви отримали сповіщення про маржин-кол, ви повинні негайно депонувати додаткові кошти на свій рахунок для торгівлі ф'ючерсами.





4.4 Коригуйте позиції або кредитне плече: якщо ви не можете негайно внести кошти, ви можете розглянути можливість коригування своїх позицій або зниження кредитного плеча. Зменшення розміру позиції або кредитного плеча знижує вимоги до маржі, що може допомогти вам уникнути маржин-колу. Це може передбачати часткове закриття позицій або перегляд вашого торгового плану.





4.5 Стратегії управління ризиками: важливо встановити та дотримуватися ефективних стратегій управління ризиками. До них належать встановлення ордерів зі стоп-лосом, розумне розподілення коштів та уникнення надмірної торгівлі. Такі практики допомагають мінімізувати потенційні збитки та зменшити ймовірність спрацювання маржин-колу.





Багато трейдерів вважають маржин-кол негативною подією, але він також може виконувати важливі позитивні функції:

Продовження терміну дії позиції: забезпечує додатковий буфер під час несприятливих ринкових умов, допомагаючи уникнути передчасної ліквідації.

Запобігання примусовому виходу: дає трейдерам можливість дочекатися потенційного відновлення ринку, зберігаючи можливість отримання прибутку.

Покращення ефективності капіталу: дозволяє гнучкіше управляти позиціями та ефективніше розподіляти маржу.

Посилення усвідомлення ризиків: чітко нагадує про ризики для капіталу, заохочуючи трейдерів розвивати здорові звички управління ризиками.





Іншими словами, маржин-кол можна розглядати як останню можливість, яку ринок надає вам для захисту ваших позицій.









6.1 Підтримуйте достатній рівень коштів: перед тим, як торгувати, переконайтеся, що у вас є достатньо коштів для виконання вимог щодо маржі. Не вкладайте більшу частину свого капіталу в маржу і залиште запас для реагування на волатильність ринку.





6.2 Встановіть відповідний рівень кредитного плеча: обережно регулюйте рівні кредитного плеча та уникайте його надмірного використання. Високе кредитне плече збільшує ризик позиції та сприяє виникненню маржин-колів.





6.3 Застосовуйте суворе управління ризиками: розробіть і дотримуйтесь дисциплінованої стратегії управління ризиками. Використовуйте ордери зі стоп-лосом, щоб обмежити потенційні збитки, та розподіляйте кошти відповідно до вашої особистої толерантності до ризику.





6.4 Уникайте надмірної торгівлі: утримуйтеся від надмірної торгівлі або імпульсивних рішень. Надмірна торгівля збільшує ймовірність маржин-колу. Залишайтеся спокійними, раціональними та дотримуйтесь свого торгового плану.





6.5 Своєчасно контролюйте і коригуйте позиції: регулярно відстежуйте ринкові умови та свої відкриті позиції. Якщо волатильність ринку призводить до збитків, своєчасно зменшуйте розмір своєї позиції або розгляньте відповідні стратегії хеджування для управління ризиками.









Маржин-кол є важливою частиною системи управління ризиками у ф'ючерсній торгівлі MEXC. Це не штраф, а остання можливість для трейдерів активно управляти ризиками та уникнути найгіршого результату — ліквідації. Кожен ф'ючерсний трейдер повинен регулярно контролювати свій коефіцієнт маржі та чітко розуміти його взаємозв'язок зі ставкою підтримуючої маржі. Замість того, щоб чекати, поки маржин-кол відбудеться на межі ліквідації, набагато ефективніше встановити відповідні стратегії кредитного плеча та стоп-лосу на початку торгівлі. Зрештою, успішна торгівля полягає не тільки в тому, щоб використовувати можливості для отримання прибутку, але й у тому, щоб ефективно управляти потенційними збитками та обмежувати їх.





