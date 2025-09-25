Переупорядкування інформації про позиції для кращого досвіду торгівлі

У торгівлі ф'ючерсами, після відкриття позиції, вона з'явиться в розділі «Відкриті позиції». До списку відкритих позицій входять: торгова пара, позиція, середня ціна входу, справедлива ціна, орієнтовна ціна ліквідації, ставка маржі, маржа, нереалізований PNL, реалізований PNL, i швидке закриття, TP/SL, закриття позиції, реверсивна позиція та багато інших полів даних і кнопок дій.









Оскільки інформація є об'ємною, деякі поля можуть не відображатися повністю, і вам потрібно буде прокрутити вліво або вправо, щоб їх переглянути. Щоб задовольнити різні уподобання користувачів, на MEXC було запущено функцію сортування відкритих позицій, що дозволяє налаштувати порядок відображення цих полів відповідно до ваших звичок використання.





Якщо у вас багато відкритих позицій, ви також можете сортувати їх за допомогою різних фільтрів, таких як: позиція, середня ціна входу, справедлива ціна, орієнтовна ліквідна ціна, ставка маржі, маржа, нереалізований PNL і реалізований PNL. Це полегшує порівняння деталей різних пар.





*BTN-Розпочніть свою подорож у світі торгівлі ф'ючерсами&BTNURL= https://www.mexc.com/uk-UA/futures/BTC_USDT













Завдяки гнучкому регулюванню порядку відображення інформації трейдери можуть розміщувати найважливіші дані на видному місці відповідно до своїх торгових звичок та пріоритетних напрямків торгівлі. Наприклад, трейдери, які уважно стежать за нереалізованим PNL, можуть перемістити це поле на передній план, що дозволить їм одразу отримати доступ до ключових даних про прибутки та збитки при відкритті сторінки позицій і вчасно приймати рішення.









При утриманні декількох позицій коригування порядку інформації допомагає трейдерам проводити комплексне та систематичне порівняння. Наприклад, сортуючи позиції за нереалізованим PNL від найвищого до найнижчого, трейдери можуть швидко визначити позиції з найкращими та найгіршими показниками і відповідно скоригувати розподіл своїх позицій, оптимізуючи портфелі та максимізуючи прибуток.









Можливість налаштування порядку відображення інформації в розділі «Відкриті позиції» дозволяє трейдерам упорядковувати дані відповідно до власних уподобань та унікальних вимог торгівлі.













1) Зафіксуйте перший стовпець





Ця функція працює аналогічно функції заморожування панелі в Excel. Поруч із Торговою парою в розділі Відкриті позиції є кнопка закріплення 📌. Клацнувши на неї стовпець Торгова пара буде заморожений.





Коли ви прокручуєте вікно вліво або вправо, стовпець Торгова пара залишатиметься фіксованим і не буде рухатись.









2) Налаштування порядку





Коли ви хочете виконати дії з відкритими позиціями, такі як «Реверсивна позиція» або «Закрити позицію», інтерфейс вебсайту може вимагати, щоб ви прокрутили вліво або вправо, щоб знайти необхідну кнопку дії, перш ніж продовжувати.





За допомогою функції налаштування порядку ви можете перемістити часто використовувані кнопки та поля даних на передній план, а рідше використовувані — на задній. Це допоможе вам заощадити час під час торгівлі.





Як показано в прикладі нижче, дія Швидке закриття переміщена на передній план. Клацнувши та утримуючи стовпець Закрити всі за ринком під Швидке закриття, ви можете перетягнути його вліво, поруч із Торгова пара. Відпустивши кнопку миші, ви завершите переміщення та оновите порядок відображення.





Примітка: стовпець Торгова пара, що знаходиться в крайньому лівому куті, не можна перемістити, він завжди залишатиметься на своєму місці.









3) Сортування декількох відкритих позицій





Якщо ви маєте декілька позицій і хочете відсортувати їх за певною умовою від високої до низької або від низької до високої для зручності порівняння, ви можете скористатися функцією сортування декількох позицій MEXC.





Ви можете клацнути на різні критерії сортування, такі як: позиція, середня ціна входу, справедлива ціна, орієнтовна ціна ліквідації, ставка маржі, маржа, нереалізований PNL або реалізований PNL. Кожен критерій підтримує як висхідний, так і низхідний ордер.





Як показано в прикладі нижче, клацнувши на кнопку Нереалізований PNL і вибравши ▼, ви можете сортувати всі позиції від високого до низького за їх нереалізованим PNL.









*BTN-Розпочніть свою подорож у світі торгівлі ф'ючерсами&BTNURL= https://www.mexc.com/uk-UA/futures/BTC_USDT









У застосунку доступна та сама функція сортування позицій.





Відкрийте сторінку Ф'ючерси, торкніться кнопки сортування поруч із Відкриті ордери та виберіть критерій сортування. Наприклад, у розділі Нереалізований PNL виберіть Від найвищого до найнижчого, а потім торкніться Підтвердити, щоб завершити сортування позицій.













Ф'ючерсна торгова пара: відноситься до торгової пари, яку ви переглядаєте у ф'ючерсній торгівлі. Важливо розрізняти ф'ючерсну торгову пару та базову криптовалюту. Наприклад, BTC є криптовалютою, але торгова пара безстрокових ф'ючерсів BTCUSDT та торгова пара безстрокових ф'ючерсів BTCUSD є двома різними торговими парами. На MEXC Ф'ючерси вони зазвичай позначаються як BTCUSD. : відноситься до торгової пари, яку ви переглядаєте у ф'ючерсній торгівлі. Важливо розрізняти ф'ючерсну торгову пару та базову криптовалюту. Наприклад, BTC є криптовалютою, але торгова пара безстрокових ф'ючерсів BTCUSDT та торгова пара безстрокових ф'ючерсів BTCUSD є двома різними торговими парами. На MEXC Ф'ючерси вони зазвичай позначаються як BTCUSDT





Розмір позиції: позначає вартість вашої відкритої ф'ючерсної позиції. На MEXC Ф'ючерси розмір позиції може відображатися в трьох різних одиницях: USDT, монети або конт. Ви можете вибрати одиницю виміру відповідно до своїх уподобань.

USDT розмір позиції конвертується в значення USDT. Наприклад, якщо ви утримуєте 1 BTC, а ціна При відображенні врозмір позиції конвертується в значення USDT. Наприклад, якщо ви утримуєте 1 BTC, а ціна BTC становить 120 000 $, то вартість вашої позиції BTC буде показана як 120 000 USDT.

При відображенні в монетах розмір позиції відображає фактичну кількість утримуваних токенів.

Конт. — це спеціальна одиниця, яка представляє різну вартість токена або фіату залежно від торгової пари. Наприклад, 1 контракт безстрокових ф'ючерсів — це спеціальна одиниця, яка представляє різну вартість токена або фіату залежно від торгової пари. Наприклад, 1 контракт безстрокових ф'ючерсів BTCUSDT представляє 0,0001 BTC, тоді як 1 контракт безстрокових ф'ючерсів ETHUSDT представляє 0,01 ETH. У ф'ючерсах з маржею в монетах 1 контракт відповідає фіксованій вартості в USD. Наприклад, 1 контракт ф'ючерсів BTCUSD дорівнює 100 $, а 1 контракт ф'ючерсів ETHUSD дорівнює 10 $.

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до правил торгівлі на MEXC Ф'ючерси





Середня ціна входу: середня собівартість, коли користувач відкриває позицію. Наприклад, якщо користувач відкриває 100 лонг контрактів за безстроковими ф'ючерсами середня собівартість, коли користувач відкриває позицію. Наприклад, якщо користувач відкриває 100 лонг контрактів за безстроковими ф'ючерсами XRPUSDT за ціною 2 USDT, а потім відкриває ще 100 лонг контрактів за тією ж торговою парою за ціною 2,1 USDT, середня ціна входу користувача розраховується так:

(2 × 100 + 2,1 × 100) / (100 + 100) = 2,05 USDT





Справедлива ціна: механізм, запроваджений для запобігання збиткам користувачів через аномальні коливання цін на одній платформі. Вона розраховується за допомогою зваженого середнього значення даних про ціни з основних бірж, що забезпечує більш справедливе відображення реальної ринкової ціни. Для отримання детальнішої інформації про справедливу ціну зверніться до статті « механізм, запроваджений для запобігання збиткам користувачів через аномальні коливання цін на одній платформі. Вона розраховується за допомогою зваженого середнього значення даних про ціни з основних бірж, що забезпечує більш справедливе відображення реальної ринкової ціни. Для отримання детальнішої інформації про справедливу ціну зверніться до статті « Індексна ціна, справедлива ціна та остання ціна ».





Орієнтовна ціна ліквідації: коли справедлива ціна досягає орієнтовної ціни ліквідації, ваша позиція буде ліквідована. Для отримання додаткової інформації про ліквідацію зверніться до статті: « коли справедлива ціна досягає орієнтовної ціни ліквідації, ваша позиція буде ліквідована. Для отримання додаткової інформації про ліквідацію зверніться до статті: « Що таке ліквідація? ».





Кількість ордера та виконана кількість: кількість ордера — це очікувана кількість, встановлена користувачем під час розміщення ордера. Якщо розмір ордера великий, його зазвичай розділяють на кілька менших ордерів, які виконуються послідовно. Виконана кількість — це фактична кількість, яка була виконана. Коли кількість ордера дорівнює виконаній кількості, це означає, що ордер був успішно виконаний.





Ціна ордера та середня ціна виконання: ціна ордера — це очікувана ціна, введена користувачем під час розміщення ордера. Якщо користувач вибирає лімітний ордер, ціна ордера дорівнює введеній ним ціні. Якщо користувач вибирає маркет ордер, ціна ордера залежить від фактичних результатів торгівлі. Коли розмір ордера великий, його зазвичай розділяють на кілька менших ордерів, які виконуються послідовно. Через коливання ринку фактичні ціни виконання цих менших ордерів можуть відрізнятися. Середнє значення цих цін виконання є середньою ціною виконання.





Реалізований PNL: усі реалізовані прибутки та збитки від позиції, включаючи комісії за торгівлю, комісії за фінансування та PNL від закриття позицій (за винятком частини комісій, відрахованих за допомогою ваучерів або MX). Більш детальне пояснення термінології ф'ючерсної торгівлі можна знайти за посиланням: « усі реалізовані прибутки та збитки від позиції, включаючи комісії за торгівлю, комісії за фінансування та PNL від закриття позицій (за винятком частини комісій, відрахованих за допомогою ваучерів або MX). Більш детальне пояснення термінології ф'ючерсної торгівлі можна знайти за посиланням: « Пояснення до термінології на сторінці торгівлі ф'ючерсами ».





Фестиваль без комісії. Беручи участь у події, користувачі можуть істотно зменшити комісії за торгівлю, досягнувши мети «заощаджувати більше, торгувати більше, заробляти більше». На платформі MEXC ви можете не тільки користуватися низькими комісіями за торгівлю завдяки цій події, але й випереджати ринкові тенденції та максимально ефективно використовувати можливості. Це ідеальний старт для прискорення вашого шляху до зростання активів. Наразі MEXC проводить подію. Беручи участь у події, користувачі можуть істотно зменшити комісії за торгівлю, досягнувши мети «заощаджувати більше, торгувати більше, заробляти більше». На платформі MEXC ви можете не тільки користуватися низькими комісіями за торгівлю завдяки цій події, але й випереджати ринкові тенденції та максимально ефективно використовувати можливості. Це ідеальний старт для прискорення вашого шляху до зростання активів.









Відмова від відповідальності: цей матеріал не є порадою щодо інвестицій, податків, юридичних питань, фінансів, бухгалтерського акаунту, консалтингу або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію виключно для ознайомлення і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики, і інвестуйте обережно. Всі інвестиційні рішення та їх результати є виключною відповідальністю користувача.



