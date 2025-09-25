Посібник для початківців: як експортувати дані про історію ф'ючерсних позицій для покращення результатів торгівлі

У торгівлі ф'ючерсами освоєння та аналіз історичних даних про ваші угоди є першим кроком на шляху до набуття досвіду трейдера. Нова функція експорту даних про історію ф'ючерсних позицій на MEXC надає трейдерам криптовалют більш ефективний спосіб переглядати минулі стратегії та посилювати управління ризиками.





Дані про історію ф'ючерсних позицій відносяться до записів про минулі позиції трейдера у ф'ючерсній торгівлі. Зазвичай вони включають таку інформацію, як час угоди, середня ціна входу, середня ціна закриття, напрямок позиції (лонг або шорт), розмір позиції, режим маржі, реалізований PNL та статус позиції.













Експорт даних про історію ф'ючерсних позицій дозволяє отримати повний звіт про ціну входу, ціну виходу, напрямок, PNL та час угоди, формуючи простежувану траєкторію торгівлі. Аналізуючи поведінку позицій в різних ринкових умовах, таких як бичачий ринок, ведмежий ринок та періоди коливань, трейдери можуть точно визначити області для вдосконалення своїх стратегій. Наприклад, вони можуть виявити такі проблеми, як «усереднення вниз проти тренду, що призводить до більших збитків на одній угоді». Це дозволяє точно налаштувати параметри та критерії входу, допомагаючи трейдерам перейти від покладання на досвід до використання стратегій, заснованих на даних.









Дані про історію позицій слугують важливим орієнтиром для контролю ризиків. Аналізуючи ключові показники, такі як максимальне падіння, коефіцієнт використання маржі та ймовірність ліквідації, трейдери можуть кількісно оцінити власну толерантність до ризику. Наприклад, якщо дані показують, що 90% збиткових угод при використанні кредитного плеча 5x були наслідком несвоєчасного скорочення збитків, то можна впровадити жорсткі правила, такі як обмеження збитків за однією угодою не більше 2% капіталу або використання автоматичних інструментів стоп-лос, щоб уникнути емоційних рішень, які можуть порушити оборот капіталу. Крім того, порівняння історичних показників різних режимів маржі (наприклад, крос-маржа та ізольована маржа) може допомогти трейдерам вибрати стратегію ізоляції ризиків, яка відповідає їхньому стилю торгівлі.









Наразі MEXC підтримує експорт даних про історію ф'ючерсних позицій лише на вебсайті; ця функція ще не доступна в застосунку.





На офіційній сторінці MEXC перейдіть у правий верхній кут і виберіть Ордери → Ф'ючерсні ордери → Історія позицій. На цій сторінці ви можете переглянути дані за останні 90 днів.









Щоб точніше знайти необхідні дані про історію позицій, ви можете відфільтрувати їх за торговою парою, режимом маржі, напрямком, часом закриття та іншими параметрами.









Якщо ви хочете отримати доступ до більш детальних даних історії позицій, клацніть кнопку Експорт історії позицій. Потім виберіть торгову пару, режим маржі, напрямок, час закриття та бажаний формат експорту. Після того як все налаштовано, клацніть Експорт, щоб завершити експорт даних історії позицій.









Примітка: під час вибору діапазону часу закриття, якщо вибрати останні 180 днів або останні 365 днів, з'явиться повідомлення про те, що масовий експорт даних підтримує будь-який 365-денний діапазон протягом останніх 18 місяців (до попереднього дня). Кожен експорт може містити до 100 000 записів, при цьому щомісяця можна завантажити не більше 10 файлів.





Крім того, якщо ви вибрали PDF як формат експорту, зверніть увагу, що експорт може зайняти деякий час. Якщо кількість даних перевищує 10 000 записів, система автоматично перейде до процесу масового експорту даних.













Вміння експортувати дані про позиції є необхідною навичкою для кожного трейдера криптовалютними ф'ючерсами. За допомогою детальних функцій експорту даних MEXC ви можете легко здійснювати огляд торгівлі, аналізувати PNL та оцінювати свої стратегії, що дозволяє постійно покращувати результати торгівлі.





Ф'ючерси та виберіть Ф'ючерси USDT-M або Ф'ючерси Coin-M. Після депозиту або переказу активів на ваш ф'ючерсний рахунок, встановіть кредитне плече та виберіть напрямок позиції (лонг/шорт), щоб відкрити угоду. Детальні інструкції дивіться у статті: Якщо ви ще не торгували ф'ючерсами, просто увійдіть на вебсайт або в застосунок MEXC, перейдіть до верхньої панелі навігації, клацніть ната виберітьабо. Після депозиту або переказу активів на ваш ф'ючерсний рахунок, встановіть кредитне плече та виберіть напрямок позиції (лонг/шорт), щоб відкрити угоду. Детальні інструкції дивіться у статті: «Посібник з торгівлі ф'ючерсами на MEXC (застосунок)»





