Що таке примусова ліквідація?









Примусова ліквідація відбувається, коли ваша маржа досягає рівня підтримуючої маржі, що призводить до необхідності ліквідації вашої позиції і втрати всієї підтримуючої маржі. Цей процес запускається, коли справедлива ціна досягає ціни ліквідації, і цей процес називається "ліквідація"





Примусова ліквідація зазвичай відбувається у ф’ючерсній торгівлі в періоди високої волатильності ринку. Коли ціни на активи значно коливаються, залишки на рахунках трейдерів можуть не відповідати вимогам щодо підтримуючої маржі. Щоб розв'язати цю проблему, торгові платформи автоматично ініціюють примусову ліквідацію відповідно до заздалегідь визначених правил.





Наприклад, якщо користувач бере участь у торгівлі з кредитним плечем задля купівлі певної кількості криптоактивів, але відчуває падіння ціни, що призводить до недостатньої маржі, торгова платформа автоматично продасть частину або всю позицію, щоб покрити дефіцит маржі.





MEXC використовує систему маркування справедливої ціни для запобігання примусовій ліквідації внаслідок недостатньої ліквідності або маніпулювання ринком.













Умова ліквідації: Маржа позиції + Плаваючий PNL ≤ Підтримуюча маржа





Лонг позиція: Ціна ліквідації = (Підтримуюча маржа - Маржа позиції + Середня ціна входу x Кількість x Розмір) / (Кількість x Розмір)





Шорт позиція: Ціна ліквідації = (Середня ціна входу x Кількість x Розмір - Підтримуюча маржа + Маржа позиції) / (Кількість x Розмір)





Примітка: комісії за торгівлю тут не враховані.









У режимі крос-маржі вся доступна маржа користувача використовуватиметься як маржа позиції. Однак важливо зазначити, що в режимі крос-маржі нереалізований PNL прибуткових позицій не може використовуватися як маржа для інших позицій.





З наведених вище формул ми бачимо, що шляхом збільшення маржі позиції вручну можна збільшити відстань від ціни входу. Таким чином, користувачі, які стикаються з вищим ризиком ліквідації, можуть зменшити його, збільшивши маржу вручну.









Коли запускається процес ліквідації, система ініціює наступні кроки: скасування ордерів, самоторгівля між лонг та шорт позиціями, багаторівнева ліквідація, а потім — ліквідація. Цей підхід забезпечує поступову ліквідацію на основі лімітів ризику користувача, уникаючи повної ліквідації всіх позицій і пом’якшуючи ризик для користувачів.





3.1 Скасування ордера. У режимі крос-маржі всі поточні ордери в акаунті будуть скасовані. У режимі ізольованої маржі, якщо увімкнено автоматичне додавання маржі, усі поточні ордери для ф’ючерсної пари буде скасовано. Після скасування ордера, якщо коефіцієнт маржі все ще перевищує або дорівнює 100%, система перейде до наступного кроку.





3.2 Самоторгівля між лонг та шорт позиціями. Одночасне скорочення крос-маржинальних позицій у лонг і шорт будуть здійснюватися шляхом самоторгівлі (цей крок буде застосовано лише в процесі примусової ліквідації в режимі крос-маржі). Після проведення самоторгівлі, якщо коефіцієнт маржі, як і раніше, більший або дорівнює 100%, система перейде до наступного кроку.





3.3 Багаторівнева ліквідація. Якщо позиція користувача знаходиться на рівні найнижчого ліміту ризику, процес переходить безпосередньо до наступного кроку. Якщо рівень ліміту ризику позиції користувача вищий за рівень 1, його потрібно знизити. Це означає, що частина позиції на поточному рівні буде перейнята механізмом ліквідації за ціною банкрутства, зменшуючи рівень ліміту ризику. Потім коефіцієнт маржі перераховується на основі коефіцієнта підтримуючої маржі після зниження. Якщо коефіцієнт маржі все ще перевищує або дорівнює 100%, процес продовжується для подальшого зниження рівня ризику, доки не буде досягнуто найнижчого рівня.





3.4 Примусова ліквідація. Якщо позиція знаходиться на найнижчому рівні, але коефіцієнт маржі перевищує або дорівнює 100%, решту позиції буде перейнято механізмом ліквідації за ціною банкрутства. (Процес ліквідації обходить систему зіставлення, тому ціна банкрутства не відображатиметься в ринкових торгових записах або на графіках К-лінії).









Коли механізм ліквідації переймає позицію користувача за ціною банкрутства, якщо решту позиції можна виконати на ринку за більш вигідною ціною, ніж ціна банкрутства, залишок маржі буде додано до страхового фонду.





Якщо позиція не може бути виконана за більш вигідною ціною, ніж ціна банкрутства, збитки від ліквідації будуть компенсовані зі страхового фонду. Якщо страхового фонду недостатньо для покриття збитків, система автоматичного зменшення боргового навантаження візьме на себе ліквідовану позицію.













Ви можете зменшити ризик примусової ліквідації, додавши маржу або зменшивши кредитне плече, що відсуне ціну ліквідації від ринкової ціни.









Встановлення ціни стоп-лос є ефективним способом уникнути примусової ліквідації. Це допомагає обмежити збитки та запобігти ліквідації ордерів.





Важливо зауважити, що ордери TP/SL можуть бути невдалими через такі фактори, як надзвичайна волатильність ринку або недостатня доступна позиція для закриття. У разі успішної активації маркет ордер буде розміщено задля закриття позиції, але через ринкові коливання маркет ордер може не бути виконано негайно, що призведе до відхилення від встановленої ціни.









У налаштуваннях на сторінці ф’ючерсної торгівлі ввімкніть сповіщення про ліквідацію та встановіть коефіцієнт маржі. MEXC сповістить вас, коли коефіцієнт маржі позиції досягне або перевищить встановлене вами значення. Надсилатиметься максимум одне сповіщення кожні 30 хвилин на позицію.













Застосування кредитного плеча може допомогти вам отримати більший прибуток, але також користування цією функцією пов’язане з відповідними ризиками. Займаючись ф’ючерсною торгівлею, ви можете уникнути примусової ліквідації, використовуючи інструменти, надані платформою, і застосовуючи раціональні торговельні стратегії.