Посібник з MEXC Ф'ючерси | Стратегії торгівлі з кредитним плечем та управління ризиками





У міру прискорення торгівлі на ринку та диверсифікації стратегій користувачів, інструменти торгівлі з високим кредитним плечем стали ключовим компонентом для професійних інвесторів, які прагнуть оптимізувати ефективність капіталу. MEXC пропонує кредитне плече до 200x і більше, а для окремих ф'ючерсів, зокрема BTC і ETH USDT-M, — до 500x, що дозволяє трейдерам скористатися короткостроковими ринковими можливостями та максимізувати потенційний прибуток. Однак високе кредитне плече — це палиця на два кінці, тому інвестори повинні добре розуміти ефективні торгові стратегії та методи управління ризиками.





*BTN-Розпочніть свою подорож у торгівлю ф'ючерсами сьогодні&BTNURL= https://www.mexc.com/uk-UA/futures/BTC_USDT









Торгівля з високим кредитним плечем — це практика запозичення коштів у торгової платформи або брокера для відкриття позиції, яка в кілька разів перевищує власний капітал трейдера (маржу). Наприклад, кредитне плече 10x означає, що 1 $ маржі дозволяє вам отримати доступ до більшої торгової позиції вартістю 10 $. Кредитне плече 100x дозволяє 1 $ контролювати 100 $ в торговій позиції. На MEXC кредитне плече може досягати 500x — це означає, що всього 1 $ може відкрити позицію вартістю 500 $.





По суті, високе кредитне плече збільшує потенційний прибуток, дозволяючи трейдерам використовувати невеликий капітал для великих позицій. Однак воно також збільшує потенційні збитки, створюючи асиметричний профіль ризику та прибутковості.









Менші вимоги до капіталу: високе кредитне плече дозволяє інвесторам отримувати доступ до більших позицій з меншим капіталом, пропонуючи потужний інструмент для тих, хто прагне отримати вищі прибутки. Наприклад, використовуючи кредитне плече 500x на MEXC для торгівлі 1)високе кредитне плече дозволяє інвесторам отримувати доступ до більших позицій з меншим капіталом, пропонуючи потужний інструмент для тих, хто прагне отримати вищі прибутки. Наприклад, використовуючи кредитне плече 500x на MEXC для торгівлі BTCUSDT , позицію вартістю 100 000 $ можна відкрити всього за 200 $, що значно знижує бар'єр для входу.





2) Більш гнучкі торгові стратегії: для трейдерів, які вміють швидко реагувати на короткострокові коливання цін, високе кредитне плече є способом збільшити можливості отримання прибутку, забезпечуючи більш ефективне та стратегічне виконання.









Високе кредитне плече — це інструмент для підвищення ефективності капіталу, який є особливо вигідним на великих криптовалютних ринках, таких як BTC і ETH, де коливання цін відносно помірні. Коли трейдери мають чітко визначену стратегію і можуть швидко реагувати на короткострокові зміни ринку, високе кредитне плече може допомогти максимізувати прибуток навіть у невеликих цінових діапазонах. MEXC наразі підтримує кредитне плече до 500x на основних ф'ючерсних парах, таких як BTCUSDT та ETHUSDT , пропонуючи більшу гнучкість для досвідчених користувачів.





Однак високий потенційний прибуток супроводжується підвищеним ризиком. Для ефективного контролю ризиків під час отримання прибутку важливо поєднувати торгівлю з високим кредитним плечем із надійними стратегіями управління ризиками.









Високе кредитне плече можна поєднувати з різними стратегіями визначення розміру позиції для збалансування та диверсифікації ризику. Досвідчені трейдери можуть вирішити розподілити більше капіталу для отримання більш високих прибутків. Альтернативно, більш консервативний підхід передбачає використання високого кредитного плеча з меншими розмірами позицій, суворо контролюючи частку капіталу, що використовується в кожній угоді. Встановивши відповідні обмеження капіталу, потенційні збитки можна утримати в прийнятних межах. Це не тільки зменшує ризик примусової ліквідації, але й зберігає гнучкість для коригування стратегій у разі необхідності.





Торгівля з високим рівнем кредитного плеча найбільш підходить для користувачів із значним досвідом торгівлі, високою обізнаністю про ризики та чітким планом торгівлі. Прагнучи до вищої ефективності капіталу, управління ризиками має залишатися головним пріоритетом для забезпечення сталого зростання на ринку.









Для управління ризиками MEXC пропонує функції стоп-лос і тейк-профіт. Ордер стоп-лос автоматично закриває позицію, коли ціна досягає заздалегідь встановленого порогу збитку, а ордер тейк-профіт виконується після досягнення цільового прибутку. Ці інструменти особливо корисні на волатильних ринках, допомагаючи користувачам уникнути значних збитків.





MEXC також надає функцію тригерного ордера (або умовного ордера), який виконується тільки після виконання певних ринкових умов. На відміну від ринкових або лімітних ордерів, тригерні ордери не виконуються негайно. Вони активуються тільки після виконання заданої умови.





Ключовою перевагою тригерних ордерів є те, що вони дозволяють користувачам автоматизувати входи або виходи на основі бажаних рівнів цін. Це спрощує відкриття позицій або ефективне встановлення цілей TP/SL при управлінні ризиками.









Перш ніж розпочати торгівлю ф'ючерсами на MEXC, ви повинні спочатку депонувати кошти на свій торговий акаунт. Це можна зробити за допомогою депозитів з фіатних валют, криптовалют або інших підтримуваних способів оплати. Після завершення депозиту ваші кошти з'являться на вашому спотовому рахунку, і ви зможете переказати кошти на свій ф'ючерсний рахунок, щоб увімкнути торгівлю з кредитним плечем.





MEXC підтримує широкий спектр ф'ючерсних продуктів. Користувачі можуть вибирати ф'ючерсні пари на основі своїх улюблених ринків, таких як BTCUSDT ETHUSDT та інші популярні пари. Наприклад, щоб торгувати безстроковими ф'ючерсами BTCUSDT на вебсайті:





Після входу в свій акаунт MEXC, клацніть Ф'ючерси у верхній частині сторінки та виберіть Ф'ючерси USDT-M, щоб перейти на сторінку торгівлі ф'ючерсами.









Виберіть BTCUSDT, а потім виберіть бажаний множник кредитного плеча. Щоб налаштувати кредитне плече, клацніть на перемикач кредитного плеча на сторінці «Ф'ючерси». Як правило, чим вище кредитне плече, тим більший потенціал як для прибутку, так і для збитків. MEXC пропонує кредитне плече до 500x, але новачкам рекомендується починати з меншого кредитного плеча (наприклад, 2x або 5x), щоб поступово ознайомитися з поведінкою ринку.









*BTN-Розпочніть свою подорож у торгівлю ф'ючерсами&BTNURL= https://www.mexc.com/uk-UA/futures/BTC_USDT





Детальні інструкції можна знайти в таких офіційних посібниках:













На MEXC ви можете користуватися кредитним плечем до 500x для ф'ючерсів BTCUSDT та ETHUSDT, а також кредитним плечем до 300x для ф'ючерсних пар SOLUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT та ADAUSDT. Доступне кредитне плече для кожної торгової пари може відрізнятися, тому, будь ласка, зверніться до сторінки продукту для отримання детальної інформації.





Зверніть увагу: копі-трейдинг наразі не підтримує кредитне плече 300x або 500x. Крім того, ця послуга недоступна в таких країнах/регіонах: Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Франція, Велика Британія, Гонконг, Італія, Росія, Ємен та інші.









Торгівля з високим кредитним плечем пов'язана з надзвичайно високим ризиком і підходить лише для дуже обмеженої кількості досвідчених трейдерів, зокрема професійних трейдерів, які здійснюють короткострокові або високочастінні операції та мають високий рівень управління ризиками. Ці користувачі можуть швидко приймати рішення та дотримуватися суворих стратегій стоп-лосу. Більшість роздрібних інвесторів та початківців не мають необхідних професійних знань та психологічної готовності, що робить їх вразливими до ліквідації через незначні коливання ринку. Тому торгівля з високим кредитним плечем не рекомендується для початківців або користувачів із середнім рівнем досвіду.









Так. Чим вище кредитне плече, тим більша ймовірність ліквідації. За кредитного плеча 500x навіть дуже невеликі коливання ринку можуть спричинити ліквідацію, що призведе до втрати всієї вашої маржі за цією позицією. Тому ризик ліквідації значно вищий.





Ще раз наголошуємо, що торгівля з високим кредитним плечем рекомендується лише невеликій кількості досвідчених трейдерів, які мають надійні засоби контролю ризиків. Початківцям та звичайним інвесторам це не рекомендується.





Для отримання додаткової інформації про примусову ліквідацію, будь ласка, ознайомтеся з наступними інструкціями:









Торгівля з високим кредитним плечем є потужним інструментом для професійних інвесторів, які прагнуть максимізувати ефективність капіталу. Однак це, по суті, подвійне випробування як торгової стратегії, так і можливостей управління ризиками.





Як платформа, що прагне до інновацій та захисту користувачів, MEXC запровадила функцію високого кредитного плеча, щоб задовольнити різноманітні потреби професійних трейдерів, одночасно сприяючи постійному вдосконаленню технологій та продуктів у галузі.





MEXC надає пріоритет надійному управлінню ризиками за допомогою потужної системи контролю, прозорого розкриття інформації та всебічної освіти користувачів для захисту активів. Прагнучи до дотримання вимог та постійної оптимізації продуктів, MEXC досягає балансу між інноваціями та захистом користувачів. Оскільки кредитне плече збільшує як прибуток, так і ризик, користувачам рекомендується набути досвіду перед збільшенням його використання. У майбутньому MEXC продовжуватиме вдосконалювати свої послуги та створювати безпечне, динамічне торговельне середовище.





*BTN-Розпочніть свою подорож у торгівлю ф'ючерсами&BTNURL= https://www.mexc.com/uk-UA/futures/BTC_USDT





Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає цю інформацію виключно для довідкових цілей і не дає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.



