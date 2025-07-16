Пояснення термінології на сторінці інформації з ф'ючерсів





При торгівлі на ф'ючерсній сторінці MEXC, трейдери-початківці можуть зіткнутися з відсутністю знань про ці професійні терміни та їх значення. На сторінці торгівлі ф'ючерсами MEXC представлена відповідна інформація щодо кожної торгової пари. Як приклад розглянемо торгову пару безстрокових ф'ючерсів USDT-M – BTC/USDT.





Перейдіть на головну сторінку MEXC та виберіть на панелі навігації [Ф'ючерси] - [ф'ючерси USDT-M].









Знайдіть та оберіть торгову пару BTC/USDT, клацніть [Правила торгівлі] - [Переглянути всі правила ф'ючерсної торгівлі] для входу на сторінку інформації про ф'ючерси.









Виберіть першу вкладку [Деталі ф'ючерсів]. На цій сторінці відображається докладна інформація про ф'ючерси за торговою парою BTC/USDT. Ви також можете використовувати випадаюче меню для вибору інших торгових пар і перегляду відповідної інформації про ф'ючерси.

















Безстрокові ф'ючерси: безстрокові ф'ючерси, також відомі як безстрокові ф'ючерсні контракти, походять від традиційних фінансових ф'ючерсних контрактів, з тією основною відмінністю, що безстрокові ф'ючерси не мають дати розрахунку. Це означає, що доти, доки позиція не буде закрита внаслідок примусової ліквідації, вона залишатиметься відкритою протягом невизначеного часу.





Індексна ціна: комплексний індекс цін, який отримується шляхом звернення до цін на основних біржах та обчислення середньозваженого значення їх цін. Індексна ціна, що відображається на поточній сторінці, є індексною ціною BTC. Індексна ціна для BTC визначається на основі цін на BYBIT, HUOBI та MEXC.





Справедлива ціна: справедлива ціна ф'ючерсів у реальному часі, що розраховується на основі індексної та ринкової ціни. Вона використовується для розрахунку плаваючого PNL позицій та визначення ліквідації позицій. Вона може відхилятися від останньої ціни ф'ючерсів, щоб уникнути маніпуляції цінами.





Розмір (1 контракт): вказується вартість одного ф'ючерсного контракту. Для ф'ючерсів USDT-M кожен контракт вимірюється у кількості токена. Для ф'ючерсів Coin-M кожен контракт вимірюється у доларах США. Наприклад, розмір ф'ючерсу на BTC становить 1 контракт = 0,0001 BTC.





Мінімальна зміна ціни: Мінімальне коливання ціни за одним ф'ючерсом на контракт. Наприклад, мінімальна зміна ціни BTC становить 0,1.





Мінімальна сума ордера: мінімальна кількість коштів для одного ф'ючерсного ордера. Наприклад, мінімальна сума ордера для BTC складає 0,0001 BTC.





Співвідношення максимальної та мінімальної ціни лімітного ордера: ціна лімітного ордера на купівлю має бути нижчою або дорівнювати (1 + співвідношення максимальної ціни) * індексну ціну. Ціна лімітного ордера на продаж має бути вищою або дорівнювати (1 – співвідношення мінімальної ціни) * індексну ціну.





Максимальна кількість відкритих ордерів: максимальна кількість відкритих лімітних ордерів для кожної торгової пари.





Ціновий захист: після ввімкнення функції цінового захисту, якщо TP/SL (тригерний ордер) досягає тригерної ціни та якщо різниця між останньою ціною та справедливою ціною перевищує встановлений поріг для цього ф’ючерсу, TP/SL (тригерний ордер) буде відхилено. Зауважте, що ціновий захист почне діяти лише після ввімкнення цієї функції та не застосовуватиметься до попередніх ордерів, розміщених до її активації.









Початкова маржа: мінімальний розмір маржі, необхідний для відкриття позиції.





Ставка початкової маржі: вартість позиції на момент її відкриття, поділена на розмір маржі позиції. Ставка початкової маржі відповідає вашому множнику кредитного плеча.





Підтримуюча маржа: мінімальна маржа, необхідна для підтримки позиції. Коли баланс маржі за позицією опускається нижче рівня підтримуючої маржі, позиція ліквідується або скорочується. Підтримуюча маржа = номінальна вартість позиції * ставка підтримуючої маржі.





Ставка підтримуючої маржі: ставка підтримуючої маржі розраховується на основі розміру позиції користувача і не залежить від множника кредитного плеча.





Ліміт ризику: на MEXC застосовується механізм обмеження ризиків для всіх торгових рахунків, використовуючи багаторівневу модель маржі для управління ризиками. Множник кредитного плеча визначається залежно від розміру позиції, причому для більших позицій доступні нижчі множники кредитного плеча. Користувачі можуть самостійно змінювати коефіцієнт кредитного плеча, а початкова маржинальна ставка розраховується з урахуванням обраного користувачем коефіцієнта кредитного плеча.





Ліміт ризику з доданою вартістю: безстроковим ф'ючерсам на різні токени відповідають різні ліміти ризику та рівні додаткових лімітів. Наприклад, ліміт ризику безстрокових ф'ючерсів на ZK розділений на 5 рівнів.













Ставка фінансування: На основі різниці між ціною на ринку безстрокових ф'ючерсів і ціною на спотовому ринку відбувається періодичний обмін комісіями за фінансування між трейдерами, які торгують на шорт та лонг. Коли ринок "бичачий", ставка фінансування є додатною, і трейдери, які торгують у лонг безстроковими ф'ючерсами, виплачують винагороду за фінансування трейдерам, які торгують на шорт. І навпаки, коли ринок "ведмежий", ставка фінансування є від'ємною, і трейдери, які торгують на шорт ф'ючерсами, виплачують комісії за фінансування трейдерам, які торгують на лонг.





Примітка: Ставки фінансування коливаються в залежності від настрою ринку і можуть відрізнятися для різних торгових пар. Докладнішу інформацію наведено у розділі "Останні ставки фінансування"





Платіжний цикл: як правило, комісія за фінансування всіх безстрокових ф'ючерсів на MEXC розраховується кожні 8 годин.





Нереалізований PNL: PNL лонг/шорт позиції, що відображається до закриття позиції.

Лонг: Кількість (конт) * Розмір ф'ючерсу (конт) * (Справедлива ціна - Середня ціна входу)

Шорт: Кількість (конт) * Розмір ф'ючерсу (конт) * (Середня ціна входу - Справедлива ціна)





PNL: PNL лонг/шорт позиції, що відображається після закриття позиції.

Лонг: Кількість (конт) * Розмір ф'ючерсу (конт) * (Середня ціна закриття - Середня ціна входу)

Шорт: Кількість (конт) * Розмір ф'ючерсу (конт) * (Середня ціна входу - Середня ціна закриття)





Мейкер ліквідності: під ним розуміються трейдери, які розміщують ордери, які не відразу збігаються з існуючими ордерами, а залишаються в книзі ордерів, забезпечуючи ліквідність ринку.





Комісія за торгівлю для мейкера ліквідності: ставка комісії, яка стягується з мейкерів ліквідності. На платформі MEXC ставка комісії для мейкерів відсутня.





Тейкер ліквідності: до них відносяться трейдери, які виставляють ордери, які негайно співставляються з існуючими ордерами, споживаючи ліквідність з ринку.





Комісія за торгівлю для тейкера ліквідності: ставка комісії, що стягується з тейкера ліквідності. На ринку безстрокових ф'ючерсів MEXC ставка комісії тейкера складає 0,02%.





Комісія за примусову ліквідацію: при ліквідації позиції користувача MEXC стягує певний відсоток як комісію за ліквідацію. Наприклад, ставка комісії за ліквідацію безстрокових ф'ючерсів BTC становить 0,02%.









Автоматичне скорочення позиції або авто-ліквідація (ADL): коли позиція трейдера ліквідується, система ліквідації безстрокових ф'ючерсів MEXC переймає його позиції, що залишилися. Якщо ліквідовані позиції не можуть бути закриті на ринку, і коли ціна маркування досягає ціни банкрутства, система авто-ліквідації скорочує позиції трейдерів, які їх утримують у протилежному напрямку. Порядок скорочення позицій визначається залежно від співвідношення кредитного плеча та прибутку.





Розуміння термінів, пов'язаних із торгівлею ф'ючерсами, - це лише перший крок у навчанні з використання ф'ючерсних інструментів. Далі вам потрібно отримати практичний досвід торгівлі. Перш ніж торгувати ф'ючерсами, ви можете попрактикуватись, використовуючи демо-трейдинг для торгівлі ф'ючерсами на MEXC. Як тільки ви отримаєте необхідні навички, ви зможете перейти до справжньої торгівлі ф'ючерсами.

Відмова від відповідальності: Ця стаття не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською порадою і не спонукає користуватися будь-яким іншим пов'язаним з ними послугам, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно з довідковою метою і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте всі пов'язані з цим ризики та виявляєте обачність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційну діяльність користувачів.





