Як уникнути ліквідації: найкращі практики використання автододавання маржі для захисту ваших позицій

У торгівлі криптовалютними ф'ючерсами управління маржею є критично важливою навичкою, яку повинен опанувати кожен трейдер, оскільки вона безпосередньо визначає як прибутковість, так і контроль ризиків. Серед різних інструментів на MEXC особливо важливу роль відіграє функція автододавання маржі. Додаючи маржу до позиції в разі потреби автоматично, цей інструмент допомагає трейдерам зменшити ризик ліквідації та підвищити гнучкість своїх торгових стратегій.





У торгівлі криптовалютними ф'ючерсами маржа означає кошти, депоновані трейдером для відкриття та утримання позиції. Коли волатильність ринку підштовхує позицію до ціни ліквідації, система може автоматично закрити позицію, що призведе до подальших збитків. Щоб зменшити ризик ліквідації , на MEXC було запроваджено функцію автододавання маржі.









Автододавання маржі — це механізм, який автоматично додає додаткову маржу до наявної ізольованої позиції, щоб підвищити її рівень маржі та запобігти ліквідації. Після увімкнення цієї функції, якщо ваша позиція наблизиться до порогу ліквідації, доступна маржа буде автоматично переказана на цю позицію, щоб запобігти ліквідації.





Кожне автододавання маржі дорівнює сумі, необхідній для виконання вимог щодо підтримуючої маржі для цієї позиції. Після додавання маржі система розраховує вигіднішу ціну ліквідації. Під час процесу автододавання маржі система спочатку скасовує всі відкриті ордери, пов'язані з позицією, щоб забезпечити безперебійне виконання переказу маржі.









Автоматичний тригер : коли позиція наближається до ціни ліквідації, система негайно додає додаткову маржу.

Інкрементальні додавання : кожне додавання дорівнює сумі, необхідній для покриття підтримуючої маржі позиції.

Оптимізована ціна ліквідації : після додавання маржі перераховується вигідніша ціна ліквідації.

Пріоритет скасування ордера: перед переказом коштів система скасовує всі невиконані ордери на відкриття, пов'язані з позицією, щоб забезпечити наявність маржі.





Простіше кажучи, ця функція діє як «автоматичний депозит» для позицій, зменшуючи ймовірність ліквідації через волатильність ринку.









Увімкнення функції автоматичного додавання маржі допомагає трейдерам краще управляти ризиками на волатильних ринках. Основні переваги цієї функції:





Зниження ризику ліквідації : система автоматично додає кошти, запобігаючи передчасному закриттю позицій під час короткострокових коливань ринку.

Більша гнучкість : надає трейдерам більше часу для коригування стратегій та ефективного управління позиціями.

Покращена ціна ліквідації : після додавання маржі розраховується нова, вигідніша ціна ліквідації, що підвищує безпеку позиції.

Автоматичний контроль ризиків: трейдерам не потрібно постійно стежити за ринком, оскільки система автоматично додає маржу в критичні моменти.





Однак важливо також зазначити:

Якщо несприятливі цінові коливання триватимуть, система буде повторно знімати кошти з вашого доступного балансу, доки він не буде вичерпаний.

В екстремальних ринкових умовах ліквідація може відбутися навіть після застосування додаткової маржі.









На MEXC доступна функція автододавання маржі, яка автоматично переказує доступні кошти з вашого гаманця на маржу позиції, коли ізольована позиція перебуває під ризиком ліквідації.





Важливо зазначити, що хоча ця функція зменшує ймовірність ліквідації, в екстремальних ринкових умовах вона може призвести до повної втрати активів на вашому ф'ючерсному рахунку.





У нижній частині сторінки торгівлі ф'ючерсами, в розділі Позиції, клацніть на перемикач опції Автододавання маржі, щоб увімкнути її.













У нижній частині сторінки торгівлі ф'ючерсами, в розділі Позиції, торкніться перемикача опції Автододавання маржі, щоб увімкнути її.









Примітка: автододавання маржі доступне тільки в режимі ізольованої маржі та не підтримується в режимі крос-маржі.













Використовуючи функцію автододавання маржі трейдери повинні встановлювати початковий рівень маржі відповідно до своєї толерантності до ризику та торгової стратегії. На практиці це означає оцінку волатильності ринку та власного торгового досвіду для визначення рівня маржі, який одночасно захищає відкриті позиції та максимізує ефективність капіталу.









Автододавання маржі не може повністю усунути торгові ризики. Воно призначене для захисту позицій від ризику ліквідації, а не для заміни управління ризиками. Тому трейдери повинні використовувати цю функцію у поєднанні зі стратегіями стоп-лос, встановлюючи чіткі рівні. Коли ринкова ціна досягає точки стоп-лос, позиції мають бути негайно закриті, щоб запобігти подальшим збиткам.









Ринкові умови постійно змінюються. Використовуючи функцію автододавання маржі трейдери повинні уважно стежити за розвитком подій на ринку і відповідно коригувати свої торгові стратегії. Наприклад, важливі позитивні або негативні новини можуть викликати різкі коливання цін. У таких випадках трейдери повинні оцінити ризик своїх позицій на основі значущості новин і вирішити, чи потрібно коригувати рівні маржі або точки стоп-лос.









Трейдери повинні регулярно переглядати свої торгові результати та оцінювати ефективність функції автододавання маржі. На основі цих переглядів можна вносити корективи в торгові стратегії та налаштування функції автододавання маржі, щоб постійно покращувати контроль ризиків та загальну прибутковість.





Автододавання маржі — це важливий інструмент управління ризиками на MEXC. Трейдери повинні повністю розуміти, як він працює, правильно налаштувати його та використовувати в поєднанні зі стратегіями стоп-лос і ретельним моніторингом ринкових умов, щоб досягти безпечнішої та стабільнішої торгівлі. Завжди пам'ятайте, що торгівля пов'язана з ризиком і до неї слід підходити з обережністю. Перед використанням будь-якої торгової функції ви повинні добре розуміти пов'язані з нею ризики.





Якщо ви хочете дізнатися більше про вимоги щодо маржин-колів, ви можете прочитати статтю « Що таке додавання маржі » для отримання додаткової інформації.





