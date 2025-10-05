ราคาปัจจุบัน Wrapped HLP วันนี้ คือ 1.028 USD ติดตามการอัปเดตราคา WHLP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WHLP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Wrapped HLP วันนี้ คือ 1.028 USD ติดตามการอัปเดตราคา WHLP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WHLP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WHLP

ข้อมูลราคา WHLP

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ WHLP

โทเคโนมิกส์ WHLP

การคาดการณ์ราคา WHLP

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Wrapped HLP โลโก้

Wrapped HLP ราคา (WHLP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WHLP เป็น USD

$1.028
$1.028$1.028
+0.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped HLP (WHLP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:57:39 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Wrapped HLP (WHLP) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.019
$ 1.019$ 1.019
ต่ำสุด 24h
$ 1.029
$ 1.029$ 1.029
สูงสุด 24h

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 0.915753
$ 0.915753$ 0.915753

+0.38%

+0.27%

+0.70%

+0.70%

ราคาเรียลไทม์ Wrapped HLP (WHLP) คือ $1.028 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWHLP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.019 และราคาสูงสุด $ 1.029 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WHLP คือ $ 1.048 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.915753

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WHLP มีการเปลี่ยนแปลง +0.38% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.27% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.70% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Wrapped HLP (WHLP) ข้อมูลการตลาด

$ 7.10M
$ 7.10M$ 7.10M

--
----

$ 7.10M
$ 7.10M$ 7.10M

6.91M
6.91M 6.91M

6,912,670.423358
6,912,670.423358 6,912,670.423358

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped HLP คือ $ 7.10M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WHLP คือ 6.91M โดยมีอุปทานรวมที่ 6912670.423358 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 7.10M

ประวัติราคา Wrapped HLP (WHLP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped HLP เป็น USD เท่ากับ $ +0.00275507
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped HLP เป็น USD เท่ากับ $ +0.0099915432
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped HLP เป็น USD เท่ากับ $ +0.0176444892
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped HLP เป็น USD เท่ากับ $ +0.0305825280920833

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00275507+0.27%
30 วัน$ +0.0099915432+0.97%
60 วัน$ +0.0176444892+1.72%
90 วัน$ +0.0305825280920833+3.07%

อะไรคือ Wrapped HLP (WHLP)

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Wrapped HLP (USD)

Wrapped HLP (WHLP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Wrapped HLP (WHLP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Wrapped HLP

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Wrapped HLP ตอนนี้!

WHLP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Wrapped HLP (WHLP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Wrapped HLP (WHLP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WHLPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped HLP (WHLP)

วันนี้ Wrapped HLP (WHLP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน WHLP เป็นUSD คือ 1.028 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน WHLP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ WHLP เป็น USD คือ $ 1.028 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Wrapped HLP คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ WHLP คือ $ 7.10M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ WHLP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ WHLP คือ 6.91M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ WHLP คือเท่าใด?
WHLP ถึงราคา ATH ที่ 1.048 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ WHLP คือเท่าไร?
WHLP ถึงราคา ATL ที่ 0.915753 USD
ปริมาณการเทรดของ WHLP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ WHLP คือ -- USD
ปีนี้ WHLP จะสูงขึ้นอีกไหม?
WHLP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา WHLP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:57:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped HLP (WHLP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-04 13:39:16ข้อมูลบนเครือข่าย
ETF สปอต Ethereum ในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 233.5 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้
10-04 11:26:38อัพเดทอุตสาหกรรม
การออก USDC เกิน 75 พันล้าน ส่วนแบ่งการตลาดถึง 24.9%
10-03 10:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดกลับมาอยู่เหนือ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 2.3% ในรอบ 24 ชั่วโมง
10-03 05:17:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุ $120,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม
10-01 14:11:00อัพเดทอุตสาหกรรม
เมื่อวาน ETF แบบสปอตของ Ethereum ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 127.5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ETF แบบสปอตของ Bitcoin มีเงินไหลเข้าสุทธิ 430 ล้านดอลลาร์
09-30 18:14:00อัพเดทอุตสาหกรรม
อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนของ CEX และ DEX กระแสหลักในปัจจุบันบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสถานะเป็นกลางโดยมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น