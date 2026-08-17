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ราคาปัจจุบัน Synapse Power วันนี้ คือ 0.01229009 USD มูลค่าตลาด XNAP เท่ากับ 1,855,564 USD ติดตามการอัปเดตราคา XNAP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Synapse Power วันนี้ คือ 0.01229009 USD มูลค่าตลาด XNAP เท่ากับ 1,855,564 USD ติดตามการอัปเดตราคา XNAP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Synapse Power ราคา (XNAP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 XNAP เป็น USD

$0.01226135
$0.01226135$0.01226135
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Synapse Power (XNAP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:52:39 (UTC+8)

ราคา Synapse Power วันนี้

ราคาปัจจุบัน Synapse Power (XNAP) วันนี้ $ 0.01229009, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.43% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XNAP เป็น USD คือ $ 0.01229009 ต่อ XNAP.

Synapse Power มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,855,564 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 150.98M XNAP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XNAP เทรดระหว่าง $ 0.01216719 (ต่ำ) กับ $ 0.01237995 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01262545 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00650415

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XNAP เคลื่อนไหว +0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.22% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 5.64K.

Synapse Power (XNAP) ข้อมูลการตลาด

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

$ 5.64K
$ 5.64K$ 5.64K

$ 12.28M
$ 12.28M$ 12.28M

150.98M
150.98M 150.98M

999,112,109.64
999,112,109.64 999,112,109.64

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Synapse Power คือ $ 1.86M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5.64K อุปทานหมุนเวียนของ XNAP คือ 150.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 999112109.64 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 12.28M

ประวัติราคา Synapse Power USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01216719
$ 0.01216719$ 0.01216719
ต่ำสุด 24h
$ 0.01237995
$ 0.01237995$ 0.01237995
สูงสุด 24h

$ 0.01216719
$ 0.01216719$ 0.01216719

$ 0.01237995
$ 0.01237995$ 0.01237995

$ 0.01262545
$ 0.01262545$ 0.01262545

$ 0.00650415
$ 0.00650415$ 0.00650415

+0.07%

-0.42%

-0.22%

-0.22%

ประวัติราคา Synapse Power (XNAP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Synapse Power เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Synapse Power เป็น USD เท่ากับ $ +0.0005175885
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Synapse Power เป็น USD เท่ากับ $ +0.0021069626
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Synapse Power เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000061655606393

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.42%
30 วัน$ +0.0005175885+4.21%
60 วัน$ +0.0021069626+17.14%
90 วัน$ +0.000000061655606393+0.00%

การคาดการณ์ราคา Synapse Power

การคาดการณ์ราคา Synapse Power (XNAP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ XNAP ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Synapse Power (XNAP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Synapse Power อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Synapse Power จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา XNAP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Synapse Power

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เกี่ยวกับ Synapse Power

ราคาตลาดปัจจุบันของ XNAP คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿0.3969177499773431196000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Synapse Power มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 XNAP แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ XNAP เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน XNAP มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Synapse Power วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿0.3929486015437502436000 และ ฿0.3998198466269985780000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ XNAP ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ XNAP เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Synapse Power

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:52:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Synapse Power (XNAP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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