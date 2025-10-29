ราคาปัจจุบัน SOSANA วันนี้ คือ 0.210295 USD ติดตามการอัปเดตราคา SOSANA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SOSANA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน SOSANA วันนี้ คือ 0.210295 USD ติดตามการอัปเดตราคา SOSANA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SOSANA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.210295
-7.70%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:34:11 (UTC+8)

ข้อมูลราคา SOSANA (SOSANA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.206771
ต่ำสุด 24h
$ 0.250832
สูงสุด 24h

$ 0.206771
$ 0.250832
$ 0.496509
$ 0.160209
-0.24%

-7.75%

-24.03%

-24.03%

ราคาเรียลไทม์ SOSANA (SOSANA) คือ $0.210295 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSOSANA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.206771 และราคาสูงสุด $ 0.250832 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SOSANA คือ $ 0.496509 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.160209

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SOSANA มีการเปลี่ยนแปลง -0.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -7.75% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -24.03% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

SOSANA (SOSANA) ข้อมูลการตลาด

$ 18.73M
--
$ 18.73M
88.89M
88,888,888.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SOSANA คือ $ 18.73M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SOSANA คือ 88.89M โดยมีอุปทานรวมที่ 88888888.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 18.73M

ประวัติราคา SOSANA (SOSANA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SOSANA เป็น USD เท่ากับ $ -0.0176818302866397
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SOSANA เป็น USD เท่ากับ $ -0.0549337435
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SOSANA เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SOSANA เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0176818302866397-7.75%
30 วัน$ -0.0549337435-26.12%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ SOSANA (SOSANA)

Where Degen Meets Discipline Powered by Solana. Driven by trust. Secured by code. SOSANA is a meme-powered token with real utility — built for degens, skeptics, newcomers, and seasoned builders alike. It runs on the Solana blockchain, but it’s powered by something bigger: trust. This isn’t just another meme token. It’s a full-stack ecosystem designed to protect its own — with smart contract–enforced accountability, wallet-based rewards, and real tools for learning, discovering, and participating in crypto safely

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา SOSANA (USD)

SOSANA (SOSANA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ SOSANA (SOSANA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ SOSANA

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา SOSANA ตอนนี้!

SOSANA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ SOSANA (SOSANA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ SOSANA (SOSANA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SOSANAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SOSANA (SOSANA)

วันนี้ SOSANA (SOSANA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SOSANA เป็นUSD คือ 0.210295 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SOSANA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SOSANA เป็น USD คือ $ 0.210295 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ SOSANA คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SOSANA คือ $ 18.73M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SOSANA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SOSANA คือ 88.89M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SOSANA คือเท่าใด?
SOSANA ถึงราคา ATH ที่ 0.496509 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SOSANA คือเท่าไร?
SOSANA ถึงราคา ATL ที่ 0.160209 USD
ปริมาณการเทรดของ SOSANA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SOSANA คือ -- USD
ปีนี้ SOSANA จะสูงขึ้นอีกไหม?
SOSANA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SOSANA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:34:11 (UTC+8)

