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ราคาปัจจุบัน Solanium วันนี้ คือ 0.00305952 USD มูลค่าตลาด SLIM เท่ากับ 305,929 USD ติดตามการอัปเดตราคา SLIM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Solanium วันนี้ คือ 0.00305952 USD มูลค่าตลาด SLIM เท่ากับ 305,929 USD ติดตามการอัปเดตราคา SLIM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Solanium ราคา (SLIM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SLIM เป็น USD

$0.00306095
$0.00306095$0.00306095
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Solanium (SLIM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:14:07 (UTC+8)

ราคา Solanium วันนี้

ราคาปัจจุบัน Solanium (SLIM) วันนี้ $ 0.00305952, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.69% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SLIM เป็น USD คือ $ 0.00305952 ต่อ SLIM.

Solanium มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 305,929 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 99.99M SLIM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SLIM เทรดระหว่าง $ 0.00301676 (ต่ำ) กับ $ 0.00308061 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 5.5 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00301676

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SLIM เคลื่อนไหว +0.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.26% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 43.21.

Solanium (SLIM) ข้อมูลการตลาด

$ 305.93K
$ 305.93K$ 305.93K

$ 43.21
$ 43.21$ 43.21

$ 305.93K
$ 305.93K$ 305.93K

99.99M
99.99M 99.99M

99,991,885.647614
99,991,885.647614 99,991,885.647614

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Solanium คือ $ 305.93K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 43.21 อุปทานหมุนเวียนของ SLIM คือ 99.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 99991885.647614 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 305.93K

ประวัติราคา Solanium USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00301676
$ 0.00301676$ 0.00301676
ต่ำสุด 24h
$ 0.00308061
$ 0.00308061$ 0.00308061
สูงสุด 24h

$ 0.00301676
$ 0.00301676$ 0.00301676

$ 0.00308061
$ 0.00308061$ 0.00308061

$ 5.5
$ 5.5$ 5.5

$ 0.00301676
$ 0.00301676$ 0.00301676

+0.11%

-0.69%

-10.26%

-10.26%

ประวัติราคา Solanium (SLIM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Solanium เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Solanium เป็น USD เท่ากับ $ -0.0011387891
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Solanium เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012177125
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Solanium เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000012666530779

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.69%
30 วัน$ -0.0011387891-37.22%
60 วัน$ -0.0012177125-39.80%
90 วัน$ -0.000000012666530779-0.00%

การคาดการณ์ราคา Solanium

การคาดการณ์ราคา Solanium (SLIM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SLIM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Solanium (SLIM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Solanium อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Solanium จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SLIM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Solanium

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Solanium (SLIM) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

LaunchpadSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Solanium

ราคาสดของ Solanium คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.0988095119247036288000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -0.69% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ SLIM อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Solanium คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿9880208.39007839676000 Solanium อยู่ในอันดับที่ #4163 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

SLIM มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ SLIM มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0974285453907700944000 และ ฿0.0994906294223803884000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Solanium คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (99991885.647614 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Solana Ecosystem,Launchpad และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Solanium

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:14:07 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Solanium (SLIM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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