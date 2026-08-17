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ราคาปัจจุบัน Salary Cat วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SALARYCAT เท่ากับ 120,191 USD ติดตามการอัปเดตราคา SALARYCAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Salary Cat วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SALARYCAT เท่ากับ 120,191 USD ติดตามการอัปเดตราคา SALARYCAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Salary Cat ราคา (SALARYCAT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SALARYCAT เป็น USD

$0.00010302
$0.00010302$0.00010302
+1.61%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Salary Cat (SALARYCAT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:44:42 (UTC+8)

ราคา Salary Cat วันนี้

ราคาปัจจุบัน Salary Cat (SALARYCAT) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 197.29% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SALARYCAT เป็น USD คือ $ 0 ต่อ SALARYCAT.

Salary Cat มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 120,191 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 965.52M SALARYCAT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SALARYCAT เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SALARYCAT เคลื่อนไหว +21.36% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +238.48% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 317.59K.

Salary Cat (SALARYCAT) ข้อมูลการตลาด

$ 120.19K
$ 120.19K$ 120.19K

$ 317.59K
$ 317.59K$ 317.59K

$ 120.19K
$ 120.19K$ 120.19K

965.52M
965.52M 965.52M

965,522,174.324147
965,522,174.324147 965,522,174.324147

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Salary Cat คือ $ 120.19K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 317.59K อุปทานหมุนเวียนของ SALARYCAT คือ 965.52M โดยมีอุปทานรวมที่ 965522174.324147 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 120.19K

ประวัติราคา Salary Cat USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+21.36%

+197.29%

+238.48%

+238.48%

ประวัติราคา Salary Cat (SALARYCAT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Salary Cat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Salary Cat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Salary Cat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Salary Cat เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+197.29%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Salary Cat

การคาดการณ์ราคา Salary Cat (SALARYCAT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SALARYCAT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Salary Cat (SALARYCAT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Salary Cat อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Salary Cat จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SALARYCAT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Salary Cat

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Salary Cat (SALARYCAT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Cat-ThemedMemePump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ Salary Cat

ราคาสดของ Salary Cat คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ 197.29% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ SALARYCAT อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Salary Cat คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿3881503.79899553740000 Salary Cat อยู่ในอันดับที่ #5501 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

SALARYCAT มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ SALARYCAT มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Salary Cat คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (965522174.324147 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Salary Cat

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:44:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Salary Cat (SALARYCAT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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