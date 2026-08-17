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ราคาปัจจุบัน Pixie Dust วันนี้ คือ 0.052701 USD มูลค่าตลาด DUST เท่ากับ 136,283 USD ติดตามการอัปเดตราคา DUST เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Pixie Dust วันนี้ คือ 0.052701 USD มูลค่าตลาด DUST เท่ากับ 136,283 USD ติดตามการอัปเดตราคา DUST เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Pixie Dust ราคา (DUST)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DUST เป็น USD

$0.052701
$0.052701$0.052701
+0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Pixie Dust (DUST) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:48:22 (UTC+8)

ราคา Pixie Dust วันนี้

ราคาปัจจุบัน Pixie Dust (DUST) วันนี้ $ 0.052701, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.87% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DUST เป็น USD คือ $ 0.052701 ต่อ DUST.

Pixie Dust มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 136,283 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.59M DUST ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DUST เทรดระหว่าง $ 0.051229 (ต่ำ) กับ $ 0.052258 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.084 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0282985

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DUST เคลื่อนไหว +0.85% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +68.41% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.43K.

Pixie Dust (DUST) ข้อมูลการตลาด

$ 136.28K
$ 136.28K$ 136.28K

$ 2.43K
$ 2.43K$ 2.43K

$ 5.19M
$ 5.19M$ 5.19M

2.59M
2.59M 2.59M

98,529,064.0
98,529,064.0 98,529,064.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pixie Dust คือ $ 136.28K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.43K อุปทานหมุนเวียนของ DUST คือ 2.59M โดยมีอุปทานรวมที่ 98529064.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.19M

ประวัติราคา Pixie Dust USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.051229
$ 0.051229$ 0.051229
ต่ำสุด 24h
$ 0.052258
$ 0.052258$ 0.052258
สูงสุด 24h

$ 0.051229
$ 0.051229$ 0.051229

$ 0.052258
$ 0.052258$ 0.052258

$ 1.084
$ 1.084$ 1.084

$ 0.0282985
$ 0.0282985$ 0.0282985

+0.85%

+2.87%

+68.41%

+68.41%

ประวัติราคา Pixie Dust (DUST) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Pixie Dust เป็น USD เท่ากับ $ +0.0014679
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pixie Dust เป็น USD เท่ากับ $ -0.0020248145
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pixie Dust เป็น USD เท่ากับ $ -0.0449929939
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pixie Dust เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000156545667186

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0014679+2.87%
30 วัน$ -0.0020248145-3.84%
60 วัน$ -0.0449929939-85.37%
90 วัน$ -0.00000156545667186-0.00%

การคาดการณ์ราคา Pixie Dust

การคาดการณ์ราคา Pixie Dust (DUST) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DUST ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Pixie Dust (DUST) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Pixie Dust อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Pixie Dust จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DUST ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Pixie Dust

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Pixie Dust (DUST) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Decentralized Finance (DeFi)GovernanceLending/Borrowing Protocols

เกี่ยวกับ Pixie Dust

ราคาสดของ Pixie Dust คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿1.70198456954975592000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ 2.86% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ DUST อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Pixie Dust คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿4401274.41778997336000 Pixie Dust อยู่ในอันดับที่ #5274 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

DUST มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ DUST มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿1.65444616825988968000 และ ฿1.68767783600939536000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Pixie Dust คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (2586131.2009670883 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Governance,Monad Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Pixie Dust

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:48:22 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Pixie Dust (DUST)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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