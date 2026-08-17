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ราคาปัจจุบัน Perpetual Protocol วันนี้ คือ 0.01784512 USD มูลค่าตลาด PERP เท่ากับ 2,358,243 USD ติดตามการอัปเดตราคา PERP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Perpetual Protocol วันนี้ คือ 0.01784512 USD มูลค่าตลาด PERP เท่ากับ 2,358,243 USD ติดตามการอัปเดตราคา PERP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Perpetual Protocol ราคา (PERP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PERP เป็น USD

$0.01792258
$0.01792258$0.01792258
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Perpetual Protocol (PERP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:42:15 (UTC+8)

ราคา Perpetual Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Perpetual Protocol (PERP) วันนี้ $ 0.01784512, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.99% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PERP เป็น USD คือ $ 0.01784512 ต่อ PERP.

Perpetual Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,358,243 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 72.61M PERP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PERP เทรดระหว่าง $ 0.01779654 (ต่ำ) กับ $ 0.01823128 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 24.4 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01664866

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PERP เคลื่อนไหว -0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.68% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 48.44K.

Perpetual Protocol (PERP) ข้อมูลการตลาด

$ 2.36M
$ 2.36M$ 2.36M

$ 48.44K
$ 48.44K$ 48.44K

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

72.61M
72.61M 72.61M

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Perpetual Protocol คือ $ 2.36M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 48.44K อุปทานหมุนเวียนของ PERP คือ 72.61M โดยมีอุปทานรวมที่ 150000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.68M

ประวัติราคา Perpetual Protocol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01779654
$ 0.01779654$ 0.01779654
ต่ำสุด 24h
$ 0.01823128
$ 0.01823128$ 0.01823128
สูงสุด 24h

$ 0.01779654
$ 0.01779654$ 0.01779654

$ 0.01823128
$ 0.01823128$ 0.01823128

$ 24.4
$ 24.4$ 24.4

$ 0.01664866
$ 0.01664866$ 0.01664866

-0.19%

-1.98%

-7.68%

-7.68%

ประวัติราคา Perpetual Protocol (PERP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Perpetual Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.000362300373068079
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Perpetual Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012886300
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Perpetual Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012183809
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Perpetual Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000971429073906

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000362300373068079-1.98%
30 วัน$ -0.0012886300-7.22%
60 วัน$ -0.0012183809-6.82%
90 วัน$ -0.000000971429073906-0.00%

การคาดการณ์ราคา Perpetual Protocol

การคาดการณ์ราคา Perpetual Protocol (PERP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PERP ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Perpetual Protocol (PERP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Perpetual Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Perpetual Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PERP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Perpetual Protocol

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Perpetual Protocol (PERP) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)BNB Chain Ecosystem

เกี่ยวกับ Perpetual Protocol

มูลค่าปัจจุบันของ Perpetual Protocol วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Perpetual Protocol เทรดที่ราคา ฿0.5763101057240610304000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -1.98% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ PERP มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Perpetual Protocol มีสภาพคล่องอย่างไร?

Perpetual Protocol มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ PERP เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.5747412093010571568000 ถึง ฿0.5887811852363536576000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ PERP ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Perpetual Protocol อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),BNB Chain Ecosystem,Derivatives,Perpetuals,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Alameda Research Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ PERP อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Perpetual Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:42:15 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Perpetual Protocol (PERP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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