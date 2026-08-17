Peng ราคา (PENG)
ราคาปัจจุบัน Peng (PENG) วันนี้ $ 0.00134449, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.24% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PENG เป็น USD คือ $ 0.00134449 ต่อ PENG.
Peng มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 134,492 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100.00M PENG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PENG เทรดระหว่าง $ 0.00132919 (ต่ำ) กับ $ 0.00140246 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2.14 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PENG เคลื่อนไหว +0.68% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.89% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 654.90.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Peng คือ $ 134.49K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 654.90 อุปทานหมุนเวียนของ PENG คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 99999960.5 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 134.49K
+0.68%
-3.24%
-4.89%
-4.89%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Peng เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Peng เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001945784
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Peng เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002474661
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Peng เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000008622245906997
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-3.24%
|30 วัน
|$ -0.0001945784
|-14.47%
|60 วัน
|$ -0.0002474661
|-18.40%
|90 วัน
|$ -0.0000008622245906997
|-0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Peng อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Peng คือเท่าไร?
ซื้อขายที่ ฿0.0434204518683507208000 โดย Peng มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -3.24% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ PENG อย่างไร?
การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 99999960.5 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว
มูลค่าตามราคาตลาดของ Peng คือเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿4343433.87654666464000 โดยอยู่ในอันดับที่ #5303 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย
กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?
PENG มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน
ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?
ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0429263366919003448000 และ ฿0.0452925993702349232000 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้
Peng เข้ากับหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme อย่างไร?
ในฐานะโทเคนประเภท Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme PENG แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ
แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?
การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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