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ราคาปัจจุบัน ORBIO วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ORBIO เท่ากับ 18,777.37 USD ติดตามการอัปเดตราคา ORBIO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ORBIO วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ORBIO เท่ากับ 18,777.37 USD ติดตามการอัปเดตราคา ORBIO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ORBIO ราคา (ORBIO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ORBIO เป็น USD

$0.000000434654
$0.000000434654$0.000000434654
-0.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ORBIO (ORBIO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:24:56 (UTC+8)

ราคา ORBIO วันนี้

ราคาปัจจุบัน ORBIO (ORBIO) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.24% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ORBIO เป็น USD คือ $ 0 ต่อ ORBIO.

ORBIO มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 18,777.37 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 33.62B ORBIO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ORBIO เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00396685 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ORBIO เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.92% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

ORBIO (ORBIO) ข้อมูลการตลาด

$ 18.78K
$ 18.78K$ 18.78K

--
----

$ 19.08K
$ 19.08K$ 19.08K

33.62B
33.62B 33.62B

43,897,015,490.06898
43,897,015,490.06898 43,897,015,490.06898

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ORBIO คือ $ 18.78K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ORBIO คือ 33.62B โดยมีอุปทานรวมที่ 43897015490.06898 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 19.08K

ประวัติราคา ORBIO USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00396685
$ 0.00396685$ 0.00396685

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.24%

-1.92%

-1.92%

ประวัติราคา ORBIO (ORBIO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ORBIO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ORBIO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ORBIO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ORBIO เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.24%
30 วัน$ 0+4.73%
60 วัน$ 0+9.24%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา ORBIO

การคาดการณ์ราคา ORBIO (ORBIO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ORBIO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ORBIO (ORBIO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ORBIO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ORBIO จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ORBIO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ORBIO

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เกี่ยวกับ ORBIO

ปัจจุบัน ORBIO มีมูลค่าเท่าไร?

ขณะนี้ ORBIO ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.24% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์

วันนี้ ORBIO จะขึ้นหรือลง?

ORBIO มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Gaming (GameFi),NFT,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Card Games

วันนี้ ORBIO ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?

โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย ORBIO อย่างแข็งขัน

อะไรทำให้ ORBIO แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Gaming (GameFi),NFT,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Card Games และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- ORBIO มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน

มี ORBIO อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?

ขณะนี้มีโทเค็น 33620833333.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น

ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ ORBIO คือเท่าไร?

ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿0.1281098554053708520000 ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ORBIO

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:24:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ORBIO (ORBIO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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