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ราคาปัจจุบัน Optimistic General Intelligence วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด OGI เท่ากับ 583,059 USD ติดตามการอัปเดตราคา OGI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Optimistic General Intelligence วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด OGI เท่ากับ 583,059 USD ติดตามการอัปเดตราคา OGI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Optimistic General Intelligence ราคา (OGI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 OGI เป็น USD

$0.00058172
$0.00058172$0.00058172
-0.21%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Optimistic General Intelligence (OGI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:23:41 (UTC+8)

ราคา Optimistic General Intelligence วันนี้

ราคาปัจจุบัน Optimistic General Intelligence (OGI) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 9.66% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน OGI เป็น USD คือ $ 0 ต่อ OGI.

Optimistic General Intelligence มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 583,059 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1000.00M OGI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OGI เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00151954 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น OGI เคลื่อนไหว +0.85% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +10.50% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 19.89K.

Optimistic General Intelligence (OGI) ข้อมูลการตลาด

$ 583.06K
$ 583.06K$ 583.06K

$ 19.89K
$ 19.89K$ 19.89K

$ 583.06K
$ 583.06K$ 583.06K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,971.1961
999,999,971.1961 999,999,971.1961

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Optimistic General Intelligence คือ $ 583.06K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 19.89K อุปทานหมุนเวียนของ OGI คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999971.1961 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 583.06K

ประวัติราคา Optimistic General Intelligence USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00151954
$ 0.00151954$ 0.00151954

$ 0
$ 0$ 0

+0.85%

-9.65%

+10.50%

+10.50%

ประวัติราคา Optimistic General Intelligence (OGI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Optimistic General Intelligence เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Optimistic General Intelligence เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Optimistic General Intelligence เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Optimistic General Intelligence เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-9.65%
30 วัน$ 0+49.32%
60 วัน$ 0+113.42%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Optimistic General Intelligence

การคาดการณ์ราคา Optimistic General Intelligence (OGI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ OGI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Optimistic General Intelligence (OGI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Optimistic General Intelligence อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Optimistic General Intelligence จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา OGI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Optimistic General Intelligence

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เกี่ยวกับ Optimistic General Intelligence

ราคาปัจจุบันของ Optimistic General Intelligence (OGI) คือเท่าไร?

ราคาสดคือ ฿ ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -9.65% โดยตัวเลขนี้จะถูกคำนวณใหม่ทุกๆ ไม่กี่วินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับการซื้อขายแบบเรียลไทม์ในตลาดโลก

มีโทเค็น OGI จำนวนเท่าไรที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในระบบ?

ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนของ OGI คือ 999999971.1961 ซึ่งแสดงถึงจำนวนที่ประชาชนถือครองอยู่ในขณะนี้ ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนส่งผลต่อการกำหนดราคาและมูลค่าตามราคาตลาด โดยเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่

ปัจจุบันมีผู้ถือครอง Optimistic General Intelligence กี่คน?

คาดว่ามีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันของ OGI ประมาณ -- คนในเครือข่ายที่รองรับ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองโดยทั่วไปบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นและความสนใจในระยะยาวต่อสินทรัพย์นั้นๆ

มูลค่าตามราคาตลาดของ Optimistic General Intelligence วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿18829954.29189410328000 ทำให้ Optimistic General Intelligence อยู่ในอันดับที่ #3424 ของโลก มูลค่าตามราคาตลาดช่วยให้นักลงทุนเข้าใจขนาดและระดับความเจริญเต็มที่ของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ

วันนี้ OGI ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่สูงมักสัมพันธ์กับสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมของนักเทรดที่มากขึ้น

อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Optimistic General Intelligence?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดที่อยู่ที่ -9.65% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกของตลาด พฤติกรรมของนักลงทุน ผลประกอบการในหมวดหมู่ของ Solana Ecosystem,Meme,AI Meme และข่าวสารอัปเดตจากระบบนิเวศของ -- ข่าวด่วนหรือความสนใจในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นก็อาจมีส่วนช่วยเช่นกัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Optimistic General Intelligence

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:23:41 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Optimistic General Intelligence (OGI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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